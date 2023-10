Dwie szkoły w gminie Wieniawa przejdą termomodernizacje. Są dodatkowe fundusze Anna Orzeł 06.10.2023 22:16 Są dodatkowe pieniądze na termomodernizację dwóch szkół podstawowych w gminie Wieniawa. Władze podpisały aneks do umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Na konto gminy trafi kolejne 3,5 miliona złotych.

Władze gminy Wieniawa podpisały aneks do umowy na termomodernizację dwóch szkół podstawowych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Do gminy trafi dodatkowe 3,5 miliona złotych.

Prace ruszyły już w lipcu, ale okazało się, że zakładane wcześniej ponad cztery miliony złotych to za mało. Konieczna była dobra wola instytucji i aneks. Dokument podpisał Artur Michalski, wiceprezes funduszu.

— To inwestycja, bez której szkoła miałaby bardzo wysokie koszty i bardzo duże zużycie energii. Dzięki temu, że finansowanie będzie zwiększone, bo z czterech i pół na prawie osiem milionów złotych, to będzie to możliwe do wykonania. Bez tych środków po prostu szkoła by nie dała rady — mówi Michalski.

Z myślą o ochronie środowiska

Inwestycja łączy ekologię z ekonomią. Wójt Wieniawy Krzysztof Sobczak zapewnia, że planując prace, myślano o ochronie środowiska i o oszczędnościach, które będą jej konsekwencją.

— Obecnie trwają prace z demontażem starego pokrycia dachowego. Tak naprawdę, żeby docieplić strony, musimy również wymienić pokrycie. Te prace w pewnym stopniu już są zaawansowane zarówno na jednym jak i drugim obiekcie. W następnej kolejności sukcesywnie będą wymieniane okna — informuje Sobczak.

Koniec prac zaplanowano za dwa miesiące.

