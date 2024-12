Świąteczne drzewko od lesników za oddaną krew. Rusza akcja „Choinka dla życia” Katarzyna Czarkowska 17.12.2024 22:22 Honorowi Dawcy Krwi mogą otrzymać świąteczne drzewko w podziękowaniu za ofiarowaną krew. Już czwarty raz Lasy Państwowe przygotowały akcję „Choinka dla życia” promującą ideę honorowego krwiodawstwa. Wszystkim, którzy 18 grudnia 2024 r. oddadzą krew

w jednym z Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, leśnicy podziękują, wręczając świąteczne, „żywe” drzewko. W regionie radomskim krew można oddać w Radomiu, Grójcu i Chlewiskach.

4. edycja ogólnopolskiej akcji „Choinka dla życia” (autor: Martyna Majda /Lasy Państwowe)

Rusza czwarta edycja akcji „Choinka dla życia” — podaruj krew, odbierz świąteczne drzewko od leśników. Każdy, kto w środę 18 grudnia odda krew w jednym z Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, otrzyma ekologiczną choinkę.

— My zachęcamy do tego, żeby podarować tym najbardziej potrzebującym dar niezwykły — dar życia, krew, lekarstwo, które jest nie do zastąpienia. Dla wielu chorych i potrzebujących najważniejsze — mówi Anna Choszcz-Sendrowska z Lasów Państwowych.

W poprzednich edycjach akcji, każdego roku leśnicy przekazali ok. 5 tysięcy świątecznych drzewek Honorowym Dawcom Krwi.

Podobnie jak w ubiegłych latach, akcja odbędzie się w wielu punktach w całej Polsce: w siedzibach wszystkich regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz w innych lokalizacjach. W regionie radomskim krew można oddać w Radomiu, Grójcu i Chlewiskach. Więcej informacji o akcji można znaleźć na stronie choinkadlazycia.pl.

