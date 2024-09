Terytorialsi podpisali porozumienie z kolejną uczelnią w Radomiu. „To wielka korzyść dla studentów” Anna Orzeł 08.09.2024 16:55 Radomscy żołnierze i cywile razem dla bezpieczeństwa. W planach są wspólne zajęcia i szkolenia. Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu i 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej podpisały porozumienie.

Terytorialsi podisali porozumienie z kolejną uczelnią w Radomiu (autor: AHNS)

- Taka uczelniana teoria uzupełniona żołnierskim doświadczeniem to wielka korzyść dla studentów - podkreśla rektor akademii Milena Matuszewska - Birkowska. - Zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego, kryminologii, ale także innych kierunków, które mogą wiele się nauczyć. Myślę, że i studenci z administracji, i studenci z zarządzania, ale także studenci np. pedagogiki mogą również wynieść cenne informacje, a także wiedzę dzięki temu porozumieniu - mówi.



Pułkownik Witold Bubak, dowódca 6. Mazowieckiej Brygady OT liczy na to, że dzięki tej współpracy wielu młodych ludzi zdecyduje się wstąpić do wojska.

- Oferujemy jak każdemu żołnierzowi gotowość do tego, żeby przygotować osobę do tego, żeby była żołnierzem Wojska Polskiego w tym wymiarze praktycznym. Uczelnia, teoria, my, praktyka. Strzelanie, taktyka, medycyna, pola walki - wskazuje.



Wcześniej podobne porozumienie Wojska Obrony Terytorialnej podpisały z Uniwersytetem Radomskim.

