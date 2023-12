Zagłodzone krowy i ich szczątki w gospodarstwie koło Przasnysza Alicja Śmiecińska 11.12.2023 16:47 W jednym z gospodarstw w Jednorożcu koło Przasnysza odnaleziono martwe i zagłodzone krowy. Według relacji policjanta z przasnyskiej policji, po przyjeździe na miejsce, część stada nie żyła, a bydło, któremu udało się przetrwać, było zaniedbane i wygłodzone. Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi postępowanie. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przasnyszu zawnioskował o odebranie właścicielowi praw do posiadania zwierząt.

Krowa/zdjęcie ilustracyjne (autor: pixabay)

W Jednorożcu w powiecie przasnyskim odnaleziono zagłodzone krowy i ich szczątki w jednym z gospodarstw. Paweł Rykowski z przasnyskiej policji informuje, że padłych zwierząt było kilkanaście.

— Część stada nie żyła, a bydło, któremu udało się przetrwać, było zaniedbane i wygłodzone. Na miejsce udali się także pracownicy urzędu gminy w Jednorożcu, którzy pomogli właścicielowi przy utylizacji padłych zwierząt, a także na bieżąco sprawują nadzór nad gospodarstwem. Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi postępowanie w kierunku artykułu 35 ustawy o ochronie zwierząt — podaje Rykowski.

Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Krowy w agonalnym stanie

Wolontariuszka z Azylu Psi Zakątek z Przasnysza, która jechała na interwencję w sprawie zaniedbanych psów, zobaczyła kilkanaście martwych krów.

Kobieta opowiedziała Radiu dla Ciebie, co zobaczyła w jednym z gospodarstw w Jednorożcu.

— Ja wiedziałam tylko o psach. To dla mnie tez było ogromnym zaskoczeniem i takim przerażeniem wręcz, że w środku w tej oborze działo się to, co się działo. Tam padło ponad dziesięć jałówek, a reszta krów była po prostu w stanie agonalnym wręcz — relacjonuje wolontariuszka.

Sprawą zajmuje się policja w Przasnyszu pod nadzorem prokuratury. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przasnyszu zawnioskował do urzędu gminy w Jednorożcu o odebranie właścicielowi praw do posiadania zwierząt.

