Pięćdziesiąty siódmy dzień Powstania Warszawskiego [KALENDARIUM] 26.09.2024 06:50 Cykl „Dni Powstania Warszawskiego” w Polskim Radiu RDC. Dziś przypominamy, jak wyglądał 26 września 1944 roku.

Żołnierze pułku Dirlewangera podczas walk w rejonie ul. Focha (autor: Bundesarchiv, Bild 183-R97906 / Schremmer / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons)

Około godziny 4 nad ranem rozpoczęła się ewakuacja kanałami oddziałów z Mokotowa do Śródmieścia.

— Słynne przejścia do Śródmieścia opisane, chociażby w filmie „Kanał”. Schodzi ludność cywilna z tobołami, z kołdrami, ze wszystkim tym, co każdy chce zabrać. Jakbyśmy dzisiaj krytykowali, że a co oni nie wiedzieli, że to nie ma miejsca? Wyobraźmy sobie siebie. Mamy trzy minuty na ewakuację, trójka dzieci i musimy coś zabrać. Ale później tam w kanale to już jest całkowity chaos — mówi doktor Szymon Niedziela z Muzeum Powstania Warszawskiego.

Niemcy wpompowywali do kanałów wodę, wrzucali granaty i trujące chemikalia. Wciąż też atakowali dzielnicę.

Po całym dniu walk Powstańcy zostali zepchnięci w okolice Różanej, Kazimierzowskiej, Ursynowskiej i Puławskiej.

W Śródmieściu doszło do spotkania parlamentariuszy niemieckich i polskich. Wrogie dowództwo wystąpiło z propozycją rokowań kapitulacyjnych.

