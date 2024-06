Znamy wyniki sondażu Exit Poll w wyborach do PE. Zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej 09.06.2024 21:04 W wyborach do Parlamentu Europejskiego KO zdobyła 38,2 proc. głosów, PiS - 33,9 proc., Konfederacja - 11,9 proc., Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) - 8,2 proc., a Lewica - 6,6 proc. - wynika z badania exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP.

Zwycięstwo KO w wyborach do PE (autor: PAP/Leszek Szymański)

Według badania KO wygrała niedzielne wybory do PE wynikiem 38,2 proc. PiS zdobyło 33,9 proc. głosów, Konfederacja - 11,9 proc., Trzecia Droga - 8,2 proc., a Lewica - 6,6 proc.

Poparcie poniżej jednego procenta otrzymały komitety Bezpartyjni Samorządowcy - Normalna Polska w Normalnej Europie (0,8 proc.) oraz Polexit (0,3 proc.).

Zgodnie z sondażem w sumie pięć komitetów wprowadziło europosłów do unijnego parlamentu. Mandatu nie zdobyły zaś m.in. komitety Bezpartyjni Samorządowcy - Normalna Polska w Normalnej Europie oraz Polexit.

W 2019 roku, gdy do zdobycia był o jeden mniej mandat niż teraz, uzyskały je trzy komitety (27 - PiS, 22 - Koalicja Europejska, trzy - Wiosna Roberta Biedronia).

Ipsos przeprowadził badanie exit poll przed 845 losowo wybranymi lokalami wyborczymi w całej Polsce.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polacy wybierali 53 europosłów spośród ponad tysiąca kandydatów.

DZIĘKUJEMY 🇵🇱✌️🇪🇺 Koalicja Obywatelska zwycięża w wyborach do Parlamentu Europejskiego❗️ pic.twitter.com/RWK6nZoNtY — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) June 9, 2024

Frekwencja poniżej 40 proc.

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyniosła 39,7 proc. – wynika z opublikowanego w niedzielę badania exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP.

W niedzielę w ciągu dnia Państwowa Komisja Wyborcza dwukrotnie podała dane o frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do godz. 17 wydano karty do głosowania 8 mln 101 tys. 18 osobom, co dawało frekwencję 28,20 proc. Do godz. 12 frekwencja wyniosła 11,66 proc.

Najwyższą frekwencję do godz. 17 odnotowano w województwach: mazowieckim - 31,65 proc., małopolskim - 29,87 proc. oraz pomorskim - 29,56 proc. Najniższą zaś w województwach: opolskim - 23,60 proc., warmińsko-mazurskim - 24,75 proc. oraz lubuskim - 25,64 proc.

W całej Polsce uprawnionych do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest 28 mln 728 tys. 512 osób.

Polacy w wyborach do PE głosują po raz piąty. W roku 2019 frekwencja wyniosła - 45,68 proc.; w 2014 - 23,83 proc.; zaś w 2009 - 24,53 proc. W pierwszych wyborach do PE w Polsce, które odbyły się w 2004 roku, frekwencja wyniosła 20,87 proc.

Zwycięstwo Europejskiej Partii Ludowej

Centroprawicowa Europejska Partia Ludowa (EPL) wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego, utrzymując lub nawet nieznacznie zwiększając poparcie w stosunku do wyników sprzed pięciu lat - wynika z szacunków podanych przez PE. Wraz z socjaldemokratami i liberałami EPL zachowa większość w izbie.

PE opublikował prognozę rozkładu mandatów w europarlamencie, opracowaną na podstawie niepełnych jeszcze danych z krajów członkowskich i exit polls.

Zgodnie z nią EPL będzie mieć 181 mandatów, co daje jej 25,1 proc. miejsc w izbie - minimalnie więcej niż obecnie (o 0,5 pkt proc.).

Na drugim miejscu jest socjaldemokratyczna S&D - 135, na trzecim liberalna Odnowić Europę - 82. To oznacza, że koalicja EPL, S&D i Odnowić Europę utrzyma większość w liczącej 720 europosłów izbie.

Czwarte miejsce zajęła grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, uzyskując 71 mandatów, a piąte - skrajnie prawicowa Tożsamość i Demokracja - z 62 mandatami.

Na szóstym miejscu uplasowali się Zieloni, zdobywając 53 mandaty. Za nimi jest Lewica (34).

51 europosłów nie ma jeszcze przynależności do żadnej z grup partyjnych.

Czytaj też: PKW podała frekwencję na godz. 17:00. Najwyższa jest w Warszawie