PKW podała frekwencję na godz. 17:00. Najwyższa jest w Warszawie 09.06.2024 19:25 Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego na godz. 17 wyniosła 28,2 proc. - przekazał szef PKW Sylwester Marciniak. Jak dodał, oznacza to, że do godz. 21 swój głos oddać może jeszcze ponad 20 mln osób.

PKW podała frekwencję na godz. 17:00 (autor: PAP/Paweł Supernak)

"W wyborach do Parlamentu Europejskiego według stanu na godz. 17 (...) liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach (...) wyniosła 28 mln 728 tys. 512 osób. Wydano karty do głosowania 8 mln 101 tys. 18 osobom, co stanowi 28,2 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach" - przekazał na popołudniowej konferencji szef PKW Sylwester Marciniak.

Jak wskazał, oznacza to, że do godz. 21 w wyborach udział może wziąć jeszcze ponad 20 mln osób.

Najwyższa frekwencja w Warszawie

Marciniak przekazał na konferencji prasowej, że - według okręgów wyborczych - najwyższą frekwencję odnotowano w okręgu nr 4 Warszawa 1 i wynosiła ona 36,09 proc., drugie miejsce zajął okręg nr 1 - Gdańsk - 29,65 proc., a trzecie okręg nr 10 - Kraków z 28,92 proc.

Najniższą frekwencję, jak podał, odnotowano w okręgu nr 2 - Bydgoszcz - 25,79 proc., okręg nr 3 - Olsztyn - 26,01 proc. i nr 5 - Warszawa 2 - 26,49 proc.

Marciniak podał, że jeśli chodzi o województwa, najwyższą frekwencję ma województwo mazowieckie z 37,65 proc., drugą co do wielkości - woj. małopolskie z 29,87 proc., a trzecią - województwo pomorskie 29,56 proc.

Najniższą frekwencję odnotowano w województwie opolskim - 23,60 proc.; przedostatnie miejsce miało woj. warmińsko-mazurskie - 24,95 proc., a trzecie od końca - województwo lubuskie, gdzie wyniosła 25,64 proc.

Jeśli chodzi o informacje zbiorcze w wybranych miastach - mówił Marciniak - najwyższą frekwencję miała Warszawa - 37,96 proc.; drugie - Wrocław 34,15 proc.; a trzecie Szczecin z 33,60 proc. "Najniższa frekwencja to Gorzów Wielkopolski - 29,26 proc.; drugie miejsce od końca ma Olsztyn - 31,37 proc., a trzecie Opole - 31,87 proc." - przekazał Marciniak.

Przestępstwa i wykroczenia

Zgodnie z komunikatem Komendy Głównej Policji cytowanym przez Państwową Komisję Wyborczą, od godz. 14 w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego odnotowano dodatkowo 2 przestępstwa oraz 9 wykroczeń. Łącznie w niedzielę odnotowano 3 przestępstwa oraz 29 wykroczeń.

PKW powołując się na dane policji podała, że w lokalach wyborczych nie odnotowano żadnego wydarzenia nadzwyczajnego ani innych sytuacji mogących mieć wpływ na przebieg wyborów.

W województwie warmińsko-mazurskim odnotowano, że jeden z mężów zaufania stawił się w lokalu wyborczym w stanie nietrzeźwości, co potwierdziło badanie przeprowadzone przez policję.

W jednym z lokali wyborczych w Warszawie doszło do sytuacji, w której mężczyzna, który jako dokument tożsamości przedłożył paszport, chciał wyjść z lokalu wyborczego wraz z kartą, w celu skonsultowania głosowania. Gdy członkowie komisji odmówili mu, mężczyzna rozerwał kartę, po czym wrzucił jej części do urny wyborczej.

W innych miejscach w kraju dwukrotnie odnotowano również sytuację, w której jeden z członków komisji był pod wpływem alkoholu.

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których wybieranych jest 53 europosłów spośród 1019 kandydatów, rozpoczęło się w niedzielę o godz. 7 rano. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza.

Wybory do PE odbywają się co pięć lat. Ich organizację reguluje prawo każdego z państw członkowskich. W większości krajów jest jeden okręg wyborczy. Polska wraz Belgią i Irlandią należy do wyjątków - państwa te dzielą się na wiele okręgów.

