Karambol na S7 pod Gdańskiem. Kierowca ciężarówki usłyszał zarzut RDC 20.10.2024 14:56 Kierowca tira, który miał staranować auta na S7 koło Gdańska, usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, w którym zginęły cztery osoby. Za ten czyn grozi 15 lat więzienia. Ponadto wystąpiono o zastosowanie wobec niego aresztu tymczasowego. Mężczyzna nie przyznał się do winy.

Zarzuty dla kierowcy ciężarówki z karambolu pod Gdańskiem (autor: PAP/Adam Warżawa)

Zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, w którym zginęły cztery osoby, usłyszał kierowca ciężarówki, który miał doprowadzić do karambolu na południowej obwodnicy Gdańska.

37-latek był przesłuchiwany w prokuraturze w Pruszczu Gdańskim, w obecności dwóch obrońców. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień.

— Przed chwilą, 20 października 2024 roku, w siedzibie tutejszej prokuratury przedstawiono Mateuszowi zarzut popełnienia katastrofy w ruchu lądowym. Sprawca zasadniczo odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Występujemy do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Posiedzenie będzie najprawdopodobniej dzisiaj — poinformował prokurator Marcin Kurzępa

Według nieoficjalnych informacji podejrzany to Mateusz M. prezes jednej z firm transportowych z województwa mazowieckiego. Feralnej nocy prawdopodobnie jechał ciężarówką w zastępstwie za innego kierowcę. Nie przekroczył czasu pracy.

Jutro zostanie zważona ciężarówka z naczepą, aby sprawdzić, czy nie była przeładowana. Za spowodowanie katastrofy ze skutkiem śmiertelnym grozi 15 lat więzienia.

Po katastrofie na S7 w Borkowie k. Gdańska zostało wszczęte śledztwo ws. „spowodowania katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu wielkich rozmiarów, w wyniku której śmierć poniosły cztery osoby, a 15 zostało rannych”.

O 9km/h za szybko

W niedzielę prokuratura otrzymała wyniki badań toksykologicznych zatrzymanego kierowcy tira, który jest podejrzewany o spowodowanie katastrofy.

— Po przebadaniu próbki krwi nie stwierdzono obecności jakichkolwiek substancji psychoaktywnych. Oznacza to, że kierowca w chwili zdarzenia był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem środków psychoaktywnych — powiedział prokurator Duszyński i dodał, że z zapisu tachografu tira, którym kierował, wynika, że w chwili zderzenia z innymi pojazdami tir poruszał się z prędkością 89 km/h, a na tym odcinku drogi dopuszczalna prędkość wynosi 80 km/h.

Prokurator podkreślił, że pojazd, który taranował inne samochody, wytracił prędkość do 0 km/h w ciągu 10 sekund.

— Oznacza, to że pojazd wytracił prędkość nie na skutek hamowania, a na skutek uderzenia w poprzedzające go samochody oraz barierę energochłonną. Dlatego czas hamowania był tak długi — stwierdził prokurator Duszyński i dodał, że badanie telefonu kierowcy nie wykazało, by był używany w trakcie katastrofy.

Dzieci zginęły w wypadku

W poniedziałek ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok czterech ofiar katastrofy.

— Tożsamość dwóch ofiar jest znana. Są to chłopcy w wieku 7 i 10 lat. Trwa proces identyfikacji dwóch pozostałych osób — powiedział prokurator Duszyński i dodał, że śledczy nie mają 100-proc. pewności co do danych tych osób i w związku z tym będą przeprowadzone dodatkowe badania porównawcze DNA.

Ofiary śmiertelne katastrofy pochodziły z dwóch samochodów, które zostały staranowane przez tira i zapaliły się na skutek zderzenia. W jednym z aut jechało dwóch chłopców w wieku 7 i 10 lat.

W przyszłym tygodniu biegli wykonają ocenę stanu technicznego tira, którym kierował zatrzymany 37-latek. Śledczy chcą ustalić, czy ciężarówka miała przedwypadkowe uszkodzenia, które mogły mieć wpływ na spowodowanie katastrofy.

— Będzie powołany biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków — powiedział prokurator Duszyński.

Karambol na S7

W katastrofie, która miała miejsce w piątek po godz. 23, uczestniczyło 21 pojazdów - 18 osobowych i trzy ciężarowe, którymi łącznie podróżowało 56 osób. W związku z wypadkiem było hospitalizowanych piętnaście osób, pięć nadal pozostaje w szpitalach, a stan dwóch osób jest ciężki.

Do karambolu doszło na S7 w Gdańsku, między wjazdem Lipce a Gdańsk Południe, na remontowanym odcinku trasy.

Według wstępnych ustaleń policji, 37-letni kierujący pojazdem ciężarowym z naczepą najechał na tył poprzedzających pojazdów.

