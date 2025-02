Płatna protekcja przy zakupach pojazdów dla WOT. Zarzuty dla dwóch osób RDC 06.02.2025 11:04 Sławomir Ż. i Ryszard W., zatrzymani w środę przez CBA w sprawie zakupy pojazdów dla Wojsk Obrony Terytorialnej, usłyszeli zarzut płatnej protekcji - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Norbert Antoni Woliński. Po wykonaniu czynności, zostali zwolnieni. Zastosowano w stosunku do nich dozór i zakaz kontaktowania się ze świadkami - dodał prok. Woliński.

WOT (autor: 5 MBOT w Ciechanowie)

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w środę dwie osoby w związku z prowadzonym śledztwem dotyczącym podejrzenia korupcji przy zamówieniach na dostawy pojazdów mechanicznych dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Zatrzymani to duchowny oraz wysoki rangą wojskowy w stanie spoczynku. Śledztwo, prowadzone z polecenia Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, dotyczy podejrzenia pośrednictwa w załatwianiu dostaw pojazdów w zamian za korzyści majątkowe lub ich obietnicę. CBA zabezpieczyło też dokumentację oraz nośniki danych w 10 lokalizacjach na terenie trzech województw.

Dziś osoby te usłyszały zarzuty i zostały zwolnieni. Zastosowano w stosunku do nich dozór i zakaz kontaktowania się ze świadkami - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Norbert Antoni Woliński.

Z ustaleń PAP wynika, że chodzi o ks. prałata Sławomira Ż., który jako pułkownik w 2010 r. decyzją szefa MON Bogdana Klicha został przeniesiony do rezerwy kadrowej. Zanim do tego doszło duchowny był wymieniany jako główny kandydat na stanowisko ordynariusza polowego WP po śmierci bp. Tadeusza Płoskiego w katastrofie smoleńskiej. W październiku 2016 r. duchowny został inkardynowany do diecezji warszawsko-praskiej i objął stanowisko proboszcza parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim.

Prezydent Andrzej Duda 6 marca 2018 r. mianował ks. płk w st. spocz. Sławomira Ż. na stopień generała brygady.

Drugi zatrzymany to Ryszard W. - działacz PiS z podwarszawskich Ząbek i dobry znajomy Antoniego Macierewicza. Od kwietnia 2016 r. był kierownikiem Sekcji Gospodarczej w Pionie Logistyki Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Zasłynął budowami pomników m.in Romana Dmowskiego przy pl. Na Rozdrożu w Warszawie czy "Panteonu Bohaterów" w Ossowie, poświęconego ofiarom katastrofy smoleńskiej.

Czytaj też: Minister zdrowia: prawie 700 milionów złotych trafi do przychodni POZ