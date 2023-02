Wyższe emerytury i renty od marca. Świadczenia wzrosną o prawie 15 procent Adam Abramiuk 23.02.2023 10:36 Od marca podwyżka rent i emerytur. Świadczenia wzrosną o 14,8 proc. Kwota wzrośnie automatycznie wszystkim, którzy otrzymują już emeryturę lub rentę, albo złożą o nie wnioski do końca lutego.

Seniorzy (autor: Pixabay)

- Minimalna emerytura będzie wynosiła 1588,44 zł brutto, czyli o 250 zł więcej niż dotychczas. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, od marca będzie wynosiła 1191,33 zł brutto - mówi rzecznik mazowieckiego ZUS Wojciech Ściwiarski.





- Aby sprawdzić o ile wzrośnie świadczenie wystarczy pomnożyć je przez wartość waloryzacji - tłumaczy. - Jeśli emerytura na koniec lutego bieżącego roku będzie niższa niż 1338,44 zł brutto, to świadczenie wzrośnie tylko wskaźnik waloryzacji, czyli o 14,8 proc. Takie osoby nie miały wymaganego stażu pracy do podwyższenia świadczenia do gwarantowanej kwoty minimalnej - wyjaśnia.





Podwyżką objęte będą również dodatki i świadczenia pieniężne. Najpopularniejszy z nich – dodatek pielęgnacyjny – wyniesie 294,39 zł.

