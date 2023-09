Praca w komisji wyborczej. Kto może się zgłosić i jak wyglądają diety? [SPRAWDŹ] Beata Głozak 06.09.2023 19:44 Trwa kompletowanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października. Na zgłoszenie swojej kandydatury jest czas do 15 września. Radio dla Ciebie sprawdziło, na czym polega praca w komisji wyborczej, oraz jakie diety przysługują członkom.

Jak wygląda praca w komisji wyborczej? (autor: gov.pl)

Piętnastego września mija termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach parlamentarnych.

Rzecznik prasowy Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki tłumaczy, kto może zostać kandydatem.

— Osoba która: jest obywatelem Polski, najpóźniej w dniu głoszenia kończy osiemnaście lat, nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu i nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu — wyjaśnia Chmielnicki.

Jak złożyć kandydaturę?

Zgłoszenie kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach parlamentarnych, można zrobić na kilka sposobów.

— Należy skontaktować się z komitetem wyborczym. Można też samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu, za pośrednictwem urzędu gminy lub komisarzowi wyborczemu — tłumaczy Chmielnicki.

Należy jednak pamiętać, że pierwszeństwo do zasiadania w komisjach mają kandydaci zgłoszeni przez komitety wyborcze.

Członkom komisji przysługują diety.

Zadania komisji i diety

800 złotych przewodniczący, 700 jego zastępca i 600 pozostałe osoby. Takie diety w nadchodzących wyborach parlamentarnych dostaną członkowie obwodowych komisji wyborczych. Zadania komisji wylicza rzecznik prasowy Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki.

— Przeprowadzenie głosowania w obwodzie, czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania. Ustalanie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości oraz przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej — wymienia Chmielnicki.

Jak wygląda praca komisji wyborczej?

Sekretarz miasta Siedlce Magdalena Baka podkreśla, że praca członków komisji, to nie jest praca na jeden dzień.

— Takie komisje, jeżeli jest potrzeba, to spotykają się z urzędnikiem wyborczym celem sporządzenia pakietów korespondencyjnych. Jeżeli w danym obwodzie głosowania są tacy wyborcy, którzy korzystają z tej możliwości, w sobotę będą zaproszeni na konkretną godzinę do urzędu, celem przeliczenia kart do głosowania, spakowania i przekazania do depozytu — mówi Baka.

Głosowanie potrwa do godziny 21:00, po czym nastąpi liczenie głosów, sporządzenie protokołu, który następnie będzie musiał być zatwierdzony.

