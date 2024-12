Wigilia wolna od pracy? Dziś w tej sprawie konsultacje u prezydenta Marta Hernik 12.12.2024 12:43 Dzisiaj konsultacje społeczne u prezydenta w sprawie ustawy o wolnej wigilii. Ta zakłada, że od przyszłego roku 24 grudnia będzie wolny od pracy, jednak trzy niedziele przed świętami będą handlowe. Odgórna decyzja jest absurdem, to powinna być decyzja przede wszystkim lokalnych władz - uważa dr Adam Sadowski z Centrum im. Adama Smitha. Zdaniem dr Piotra Maszczyka z SGH natomiast dobrym rozwiązaniem byłoby podwyższenie stawki za pracę w wigilie czy w niedziele.

Dziś konsultacje społeczne u prezydenta w sprawie ustawy o wolnej wigilii. Na jego biurko trafiła ona po tym, jak Sejm przyjął poprawki Senatu. Nowelizacja zakłada, że od 2025 r. Wigilia będzie dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, jednak trzy niedziele przed Wigilią będą handlowe. Wprowadzona przez Senat i zaakceptowana w piątek przez Sejm poprawka przewiduje ponadto, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele.

Zapytaliśmy o sprawę ekspertów. Dr Adam Sadowski z Centrum im. Adama Smitha uważa, że taka odgórna decyzja jest absurdem, tak samo jak w przypadku wszystkich wolnych niedziel. Jego zdaniem decydować o wolnej lub pracującej wigilii powinny władze lokalne i sami przedsiębiorcy.

- To powinna być decyzja przede wszystkim lokalnych władz, czy chcą mieć u siebie otwarte sklepy w takich czy innych dniach tygodnia. Zwłaszcza, że część np. Polski korzystała do tej pory na turystyce handlowej z Niemiec. Cały pas nadgraniczny z Niemcami, Czechami, z Litwą - stwierdził w „Magazynie ekonomicznym”.





Decentralizacja w sprawie wolnej wigilii oraz wolnych niedziel, to dobry pomysł, ale jest jeszcze jeden - mówił dr Piotr Maszczyk z SGH

- Władze lokalne musiałyby z tym problemem zmierzyć, wyważając rację zarówno przedsiębiorstw, jak i obywateli tych miejscowości. Ale mnie się podobał szczerze mówiąc pomysł, żeby wprowadzić rzeczywiście na szerszą skalę handel w niedzielę, ale płacić za to pracownikom więcej. Zastanawiam się, czy wtedy sklepy byłyby tak bardzo skłonne do tego, żeby pracownikom płacić i otwierać - wskazał.



Prezydent jest zwolennikiem wolnej Wigilii, ale przed podjęciem decyzji w sprawie ustawy chciałby zapoznać się ze stanowiskiem pracowników i pracodawców na temat trzech niedziel handlowych, dlatego organizuje konsultacje z ich udziałem.

Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka wskazała, że gdyby nowelizacja zakładała tylko wprowadzenie wolnej Wigilii, bez zwiększenia liczby niedziel handlowych w grudniu, prezydent nie miałby żadnych wątpliwości i by ją podpisał.

Paprocka przyznała, że nowe przepisy będą obowiązywały dopiero od przyszłego roku, w związku z czym, prezydent nie ma presji czasowej. Jednak – jak zaznaczyła – Andrzej Duda będzie chciał jak najszybciej przesądzić losy tej ustawy.

"Lewica została trochę ograna przy tym projekcie, bo chciano zrobić na pewno coś pozytywnego dla pracowników, szczególnie tych, którzy świadczą pracę w handlu. Ale do ustawy wprowadzono dodatkowy dzień pracy i to w zupełnie innym wymiarze, bo przecież w Wigilię nawet duże sklepy są czynne krócej, to nie jest praca do godz. 22 czy 23, jak w niedzielę handlową. Pytanie, czy to jest zmiana korzystna dla głównych zainteresowanych" – powiedziała.

Projekt złożyła w Sejmie Lewica, która chciała, by Wigilia była dniem wolnym od pracy już w tym roku. Do projektu wprowadzono jednak poprawki Koalicji Obywatelskiej, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 lutego 2025 r., a także, by trzy niedziele przed Wigilią były handlowe. W takim kształcie nowelizacja została uchwalona i trafiła do Senatu, który wniósł dwie poprawki, w tym tę stanowiącą, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele, ale handlowe będą trzy.

