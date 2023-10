P. Wipler w RDC: Wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego zaszkodziły Konfederacji RDC 30.10.2023 20:34 Janusz Korwin-Mikke zaszkodził wynikowi wyborczemu Konfederacji – powiedział w „Poranku RDC” członek tej partii Przemysław Wipler. Nowo wybrany poseł podkreślił, że konieczna jest weryfikacja struktur partii. – Jesteśmy głęboko przekonani, że jego wypowiedzi bardzo poważnie zaszkodziły naszemu wynikowi wyborczemu – podkreślił.

Przemysław Wipler (autor: RDC)

Konfederacja w wyborach parlamentarnych nie uzyskała oczekiwanej liczby mandatów.

Przemysław Wipler powiedział w „Poranku RDC”, że partii zaszkodziły m.in. wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego. To z kolei rodzi konkretne konsekwencje.

– Sławomir Mentzen jasno i wyraźnie powiedział, że Janusz Krowin-Mikke nie będzie już kandydatem Konfederacji w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego. To jest istotna zmiana. Przy wielkim szacunku, który mamy do pana prezesa, jesteśmy głęboko przekonani, że jego wypowiedzi i zachowania, co najmniej dwa, bardzo poważnie zaszkodziły naszemu wynikowi wyborczemu – powiedział w Radiu dla Ciebie Wipler.

Poseł dodał, że partia wyciągnie wnioski i podkreślił, że w Konfederacji nie będzie miejscem do głoszenia szkodliwych teorii.

– Musimy doprowadzić do tego, że na naszych listach nie pojawi się nikt, kto uważa, że problemem Polski jest 5G, Wi-Fi- czy elektryczne czajniki – dodał.

Janusz Korwin-Mikke przekazał w sobotę na platformie X (dawniej Twitter), że odbył rozmowę ze Sławomirem Mentzenem i doszedł do wniosku, że nie ma szans na porozumienie.

Korwin-Mikke w tegorocznych wyborach nie zdobył mandatu posła. Jego miejsce w Sejmie zajmie debiutująca w polityce Karina Bosak. W okręgu podwarszawskim, starując z drugiego miejsca, zdobyła ponad dwa razy więcej głosów niż lider listy Korwin-Mikke.

