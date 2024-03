Wraca 5-proc. podatek na żywność. Ile zapłacimy za jedzenie od kwietnia? Adrian Pieczka 13.03.2024 19:09 Od kwietnia wraca podatek 5 proc. VAT na żywność, oznacza to, że zakupy spożywcze dla czteroosobowej rodziny wzrosną o ponad 1400 złotych w skali roku. Podatek zostanie nałożony na m.in. owoce, warzywa, mięso, nabiał czy produkty ze zbóż. Zdaniem eksperta Konfederacji Lewiatan Mariusza Zielonki obywatele bardzo szybko odczują powrót podatku.

Zerowa stawka podatku VAT na niektóre produkty spożywcze nie zostanie przedłużona po 31 marca 2024 r. (autor: Pexels/Zdjęcie ilustracyjne)

Ministerstwo Finansów poinformowało, że zerowa stawka podatku VAT na niektóre produkty spożywcze nie zostanie przedłużona po 31 marca 2024 r. Jako powód resort podał utrzymujący się trend spadkowy inflacji i spadek tempa wzrostu cen żywności.

Klienci warszawskich bazarków przyznają, że obawiają się o swoje budżety.

— Chleba sobie nie odmówimy — mówi naszemu reporterowi jedna z klientek.

Ekspert Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka informuje, że obywatele bardzo szybko odczują powrót podatku.

— Sklepy już 1 kwietnia, a w zasadzie po 1 kwietnia zdecydują się i podniosą ceny żywności o te brakujące pięć procent — przekazuje Zielonka.

O ile więcej za jedzenie?

Jak przyznaje ekspert, podwyżki cen będą wyraźnie zauważalne.

— Z danych GUS wynika, że ponad 1/4 naszego budżetu wydajemy na jedzenie — zaznacza Zielonka. — Co pozwala nam policzyć, że mniej więcej około 1440 złotych zapłaci więcej za żywność w 2024 roku rodzina dwa plus dwa. Trzeba jednak przy tym pamiętać i uczciwie dodać, że w 2024 roku będziemy obserwowali wzrost realnych dochodów — dodaje.

Powrót do wyższych stawek VAT na żywność oznacza wzrost dochodów budżetu państwa o ok. 10–12 mld zł.

Obniżony VAT

Obniżona stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze, obowiązująca od 1 lutego 2022 r., została wprowadzona przy odczycie inflacji za styczeń 2022 r. na poziomie 9,2 proc. w ujęciu rocznym. Według wstępnych danych GUS inflacja w styczniu br. obniżyła się do 3,9 proc.

Obecnie stawką 0 proc. objęte są towary spożywcze wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, tj. objęte przed 1 lutego 2022 r. stawką w wysokości 5 proc., a następnie w ramach tarczy antyinflacyjnej – od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. stawką 0 proc. Zerowa stawka VAT dotyczy podstawowych produktów spożywczych: owoców, warzyw, mięsa, nabiału i produktów ze zbóż.

Rozporządzenie przedłużające stosowanie do 31 marca 2024 r. obniżonych stawek VAT dla określonych towarów i usług, w tym utrzymanie zerowej stawki VAT na podstawowe produkty żywnościowe, podpisał w grudniu ub.r. ówczesny minister finansów Andrzej Kosztowniak. Szacowano wówczas, że dla budżetu to koszt ok. 2,7 mld zł.

