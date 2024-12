Ustawa okołobudżetowa na 2025 rok podpisana przez prezydenta. Co zakłada? [SPRAWDŹ] RDC 23.12.2024 18:54 Prezydent RP podpisał ustawę okołobudżetową na rok 2025 – poinformowała w poniedziałek kancelaria prezydenta. Ustawa jest związana z procedowaną w parlamencie ustawą budżetowa na przyszły rok i wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r.

Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową na rok 2025 (autor: GOV)

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2025 – podała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP. W komunikacie czytamy, że ustawa jest ściśle związana z procedowaną ustawą budżetową na rok 2025 oraz że wprowadza zmiany w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

„W treści ustawy przyjęto, że w roku 2025 +podstawę wymiaru+ w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami stanowić będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. Z kolei podstawę ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, w roku 2025 będzie stanowić kwota 5938,20 zł” – podała kancelaria prezydenta w komunikacie.

Co znalazło się w ustawie?

Wskazała, że ustawa stanowi także, iż w roku 2025 średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w powyższy sposób zwiększa się o 2,308 proc. To rozwiązanie tożsame z wprowadzonym w drodze ustawy okołobudżetowej na rok 2024.

W ustawie znalazły się m.in. zapisy dotyczące gospodarki finansowej Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Zawiera ona także regulacje dotyczące przekazywania skarbowych papierów wartościowych.

„Minister właściwy do spraw budżetu będzie mógł przekazać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki surowcami energetycznymi skarbowe papiery wartościowe celem ich przekazania przedsiębiorstwu górniczemu stopniowo wygaszającemu działalność wydobywczą na podwyższenie kapitału zakładowego tego przedsiębiorstwa, jeżeli jest to niezbędne do realizacji jego zadań określonych w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Wartość nominalna wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel nie może przekroczyć kwoty 5 400 000 tys. zł. Drugą grupą podmiotów upoważnionych do otrzymania w 2025 r. skarbowych papierów wartościowych są państwowe osoby prawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym” – napisała kancelaria prezydenta w komunikacie.

Zwróciła uwagę, że ustawa wprowadza także zmiany w zakresie regulacji dotyczących wymagań, jakim powinna odpowiadać ustawa budżetowa oraz przepisy normujące wykonywanie budżetu państwa. Istotą wprowadzanych zmian jest wyłączenie stosowania określonych przepisów ustawy o finansach publicznych.

„Zmiana w ustawie o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników polega na przedłużeniu okresu (do roku 2025), w którym środki Funduszu Reprywatyzacji będą mogły być przeznaczane na nabywanie lub obejmowanie przez Skarb Państwa akcji w spółkach. Ustawa stanowi również, że w roku 2025 obejmowanie akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, będzie mogło być dokonywane poprzez konwersję wierzytelności Funduszu Reprywatyzacji, z tytułu udzielonych pożyczek” – poinformowała kancelaria prezydenta.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

