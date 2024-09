Premier: kredyty mieszkaniowe powodzian przez 12 miesięcy będą umorzone RDC 18.09.2024 08:13 Kredyty mieszkaniowe powodzian przez 12 miesięcy będą umorzone. Państwo - poprzez fundusz - weźmie na siebie spłatę tych kredytów - poinformował w środę premier Donald Tusk we Wrocławiu podczas kolejnego posiedzenia powodziowego sztabu kryzysowego.

Sztab kryzysowy we Wrocławiu (autor: PAP/Maciej Kulczyński)

Będziemy spłacali przez 12 miesięcy raty kredytu - my jako państwo, poprzez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - zapowiedział szef rządu.

Podkreślił, że "to umorzenie, nie przesunięcie". Premier zwrócił się do poszkodowanych przez powódź: "Przynajmniej na rok będzie mieli spokój ze spłatą kredytu".

Minister finansów Andrzej Domański dodał, że umorzenie nie będzie zależne od wysokości raty kredytu. Zaznaczył, że udzielone wsparcie nie będzie podlegało zwrotowi.

Jak dodał Domański, wnioski będzie można składać w postaci papierowej, ale również elektronicznej. Szef resortu finansów dodał także, że rozmawiał z prezesem Związku Banków Polskich i z prezesami największych polskich instytucji finansowych. "Wyraziłem oczekiwanie, że sektor bankowy aktywnie włączy się do pomocy powodzianom. Otrzymałem zapewnienie, że trwają prace i są one już bardzo zaawansowane, nad systemem odraczania płatności rat, nie tylko za kredyty i pożyczki hipoteczne, ale także gotówkowe oraz kredyty zaciągane przez małe i średnie firmy” - zaznaczył Domański.

Sytuacja się stabilizuje

Dyrektor Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Robert Czerniawski powiedział podczas porannego posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu, że w ciągu dwóch sytuacja powinna się ustabilizować. Robert Czerniawski dodał, że Opole powinno być bezpieczne, stan wody w miejscowości Trestno jest stabilny, a więc Wrocław też powinien być bezpieczny. Aktualne prognozy IMGW wskazują, że kulminacja wezbrania - wynosząca około sześciu i pół metra - dotrze do Wrocławia jutro. Obecnie hydrolodzy notują ponad 60 przekroczeń stanów alarmowych i około 40 ostrzegawczych. Większość występuje w dorzeczu Odry.

Utrzymuje się trudna sytuacja w Lewinie Brzeskim. Samorząd apeluje o pomoc. Miasto zostało w 90 procentach zalane przez powodziową falę. Część mieszkańców ewakuowano. W trudnej sytuacji są też okoliczne wsie. Burmistrz Lewina Artur Kotara w Radiu Opole apelował o wsparcie. "Potrzebujemy wszystkiego, co może przydać się do akcji - od woderów i butów dla strażaków, po żywność i środki czystości" - mówił burmistrz.

W Żaganiu w Lubuskiem trwa ewakuacja ulic: Skarbowej, Moniuszki, Włókniarzy i Dworcowej. Wylewa rzeka Bóbr. Ulica Włókniarzy zalana jest już w połowie, na Dworcowej dochodzi do przesiąków. Mieszkańcy ewakuowani są do hali sportowej Arena. Część z nich zdecydowała się na samoewakuację. W mieście zamknięte są mosty Żagański, Kolejowy i tak zwany mały most. Przejazd między prawo- a lewobrzeżną częścią miasta możliwy jest tylko obwodnicą żagańską lub mostami na Żelaznej.

W Szprotawie Lubuskiem zalane są ulice: Młynarska. Zamkowa, Partyzancka, Fabryczna i koniec ulicy Kościuszki. Woda przedarła się również w Lesznie Górnym.

