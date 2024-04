Sekretarz generalny NATO będzie jutro w Warszawie RDC 22.04.2024 12:17 Sekretarz generalny NATO przylatuje do Polski. Według ustaleń Informacyjnej Agencji Radiowej, Jens Stoltenberg będzie w Warszawie z krótką wizytą, spotka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem. Według IAR, wizytę w stolicy Polski złoży także premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak. Informacje te potwierdził podczas konferencji premier Donald Tusk.

Sekretarz generalny NATO będzie jutro w Warszawie (autor: Jens Stoltenberg/X)

Sekretarz generalny NATO przylatuje do Polski. Według ustaleń Informacyjnej Agencji Radiowej, Jens Stoltenberg będzie w Warszawie z krótką wizytą, spotka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem. Ze źródeł zbliżonych do Kwatery Głównej NATO wynika, że sekretarz generalny będzie we wtorek po południu m.in. w brygadzie pancernej w warszawskiej dzielnicy Wesoła.

Wizytę w Warszawie złoży także premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak. W godzinach popołudniowych spotka się z szefem rządu Donaldem Tuskiem.

Misja rozbudowywania pozycji Polski w kwestii polityki bezpieczeństwa

Informacje te potwierdził podczas konferencji premier Donald Tusk. - To dalszy ciąg misji rozbudowywania pozycji Polski w kwestii polityki bezpieczeństwa - powiedział. Szef rządu powiedział, że w planach jest "krótkie spotkanie z brytyjskimi żołnierzami" a następnie rozmowy w kancelarii premiera.

- To dalszy ciąg mojej misji rozbudowywania pozycji Polski w kwestii polityki bezpieczeństwa. Bardzo mi na tym zależy, żeby sojusznicy, szczególnie ci, z którymi praktycznie pracujemy, to są właśnie Brytyjczycy, Skandynawowie, państwa naszego regionu, żeby ta współpraca była coraz lepiej koordynowana - powiedział Tusk.

Podkreślił, że objawia się to choćby w takich projektach jak tzw. żelazna kopuła w związku z którą trzeba wykonać - jak powiedział - "gigantyczną i błyskawiczną pracę" w celu skoordynowania czasem sprzecznym interesów biznesowych czy politycznych różnych krajów. - Oczywiście bezpieczeństwo Polski jest w centrum mojego zainteresowania - podkreślił.

„Polska ma wielki autorytet”

Tusk stwierdził, że jeszcze nigdy nie miał "tak optymistycznego wrażenia, że w Europie słuchają bardzo polskiego głosu" i "chcą zrozumieć wszystkie aspekty naszego bezpieczeństwa i ryzyk". - Polska ma wielki autorytet jako mądrze działający, a przy tym proeuropejski, prozachodni kraj frontowy - powiedział premier.

Podkreślił, że chce wykorzystać ten posłuch innych krajów, dlatego będzie rozmawiał m.in. z premierem Wielkiej Brytanii o tym jak wzmocnić kooperację, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa Europy.

W ramach inicjatywy NATO Forward Presence ustanowionej w 2016 roku podczas szczytu NATO Warszawie, w Polsce oraz krajach bałtyckich funkcjonuje tzw. wzmocniona Wysunięta Obecność (ang. enhanced Forward Presence – eFP). Jej zasadniczym elementem są batalionowe grupy bojowe rozlokowane w każdym z tych państw. W skład rozlokowanej w Polsce, w Orzyszu (woj. warmińsko-mazurskie), batalionowej grupy bojowej wchodzą żołnierze USA, Chorwaci, Rumuni oraz Brytyjczycy.

