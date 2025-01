Ponad 400 interwencji patrolu OTOZ Animals w sylwestra i Nowy Rok RDC 02.01.2025 22:33 W sylwestrową noc i Nowy Rok patrole Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals podjęły ponad 400 interwencji. W oba dni na warszawskim Paluchu przyjęto 20 psów i dwa koty. Eko Patrol w Warszawie przewiózł do odpowiednich placówek 6 psów, a także dwa króliki i dwa ptaki, które wymagały pomocy.

Ile razy interweniował patrol OTOZ Animals w sylwestra i Nowy Rok? (autor: pexels)

Ponad 400 interwencji podjęły w sylwestrową noc i Nowy Rok patrole Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals. Wolontariusze pomagali przestraszonym czworonogom w Warszawie, Olsztynie, Łodzi, Trójmieście i Kędzierzynie-Koźlu.

Jak mówi pełnomocniczka organizacji, Magdalena Silska, ogromną pracę wykonały nie tylko partole na ulicach, ale i w sieci.

— Patrole online monitorowały w social mediach wszelkie zgłoszenia odnośnie zagubionych psów bądź psów znalezionych. I to właśnie dzięki tym patrolom większość zwierząt została bezpiecznie oddana właścicielom. Wciąż, niestety, fajerwerki mają się dobrze w naszym kraju, tak naprawdę nie dowiemy się, jaka ilość straciła życie — podkreśla Magdalena Silska.

Schroniska po sylwestrze

Dzięki szybkim akcjom mniej czworonogów musiało zostać przewiezionych do schronisk. Na przykład na warszawski Paluch w ostatnim dniu poprzedniego roku trafiło 5 psów — podsumowuje Justyna Janiszewska. Jeden z nich został już odebrany przez właścicieli, żaden kot nie został przyjęty tej nocy.

1 stycznia do schroniska przywiezionych zostało 15 psów, pięć z nich już wróciło do domów. Były także dwa koty. Jak podkreśla Justyna Janiszewska, w porównaniu do poprzednich lat, nie jest to duża liczba zwierząt.

Jak dodaje starszy inspektor Jerzy Jabraszko z referatu prasowego Straży Miejskiej w Warszawie, sylwestrowe interwencje dotyczyły nie tylko psów. Eko Patrol przewiózł do odpowiednich placówek 6 psów, a także dwa króliki i dwa ptaki, które wymagały pomocy.

Ostatni sylwester z fajerwerkami?

Miniony sylwester mógł być ostatnim z fajerwerkami, których huk ciężko znoszą i zwierzęta, i niektórzy ludzie.

Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt — tak zwana ustawa łańcuchowa — zakłada zakaz ich używania i przewiduje kary za ich użycie: areszt, ograniczenie wolności lub grzywnę do 5 tysięcy złotych.

Publiczne wysłuchanie ma się odbyć pod koniec stycznia lub na początku lutego.

Czytaj też: „Stosunkowo spokojna” noc sylwestrowa? Strażnicy miejscy podsumowali interwencje