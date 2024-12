Dziś posiedzenie Senatu. Czym oprócz ustawy budżetowej zajmą się senatorowie? RDC 18.12.2024 05:41 Senat zajmie się dziś ustawą budżetową na rok 2025. Zakłada ona, że dochody budżetu wyniosą 632,6 mld zł, wydatki nie przekroczą 921,6 mld zł, a deficyt sięgnie maksymalnie 289 mld zł. Senat rozpatrzy też ustawę o Radzie Fiskalnej oraz nowelę o Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Dziś 25. posiedzenie Senatu (autor: senat.gov.pl)

Dziś odbędzie się 25. posiedzenie Senatu, podczas którego Izba zajmie stanowisko m.in. w sprawie ustawy budżetowej na rok 2025.

Przyjęta na początku grudnia przez Sejm ustawa budżetowa została przygotowana przy założeniu, że w 2025 r. wzrost PKB wyniesie 3,9 proc., a inflacja średnioroczna - 5 proc. Zgodnie z ustawą dochody budżetu wyniosą 632,6 mld zł, wydatki 921,6 mld zł, a deficyt sięgnie 289 mld zł, czyli 7,3 proc. PKB.

Senat zajmie się też ustawą o Radzie Fiskalnej, która zgodnie z dyrektywą UE będzie m.in. oceniać prognozy makroekonomiczne, a także opiniować zgodność ustawy budżetowej z krajowymi i unijnymi regułami fiskalnymi, a w określonych przypadkach - również zawieszenie stabilizującej reguły wydatkowej.

W porządku obrad Senatu jest też nowela ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która zakłada podniesienie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami ze środków PFRON. Regulacja zmienia także poziom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację tego zadania.

Według nowelizacji stawki dofinansowań do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami zostaną zwiększone o około 15 proc. Wysokość miesięcznego dofinansowania wyniesie: w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności - 2760 zł (dotychczas 2400 zł); w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 1550 zł (dotychczas 1350 zł), a w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności - 575 zł (dotychczas 500 zł).

Senatorowie rozpatrzą także nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych, dzięki której pisarze otrzymują wynagrodzenie za wypożyczenia biblioteczne. Nowela jest konieczna, ponieważ kończy się 10-letni okres, na jaki zostały określone limity wydatków na ten cel.

Izba zajmie się też nowelą ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa rozszerzającą listę podmiotów, które mogą wnioskować o rekompensatę z Funduszu o grupy producentów rolnych lub związki grup producentów rolnych, organizacje producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów rolnych, organizacje producentów owoców i warzyw lub zrzeszeń organizacji producentów owoców i warzyw, spółdzielnie rolników lub związki spółdzielni rolników, rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz rolnicze zrzeszenia branżowe.

Nowe przepisy mają też zmniejszyć obciążenia biurokratyczne dla podmiotów skupujących produkty rolne m.in. poprzez zmniejszenie częstotliwości składania deklaracji. Po zmianie prawa trzeba będzie to robić raz w roku zamiast cztery razy, jak to jest obecnie.

W porządku obrad Senatu jest też nowela ustawy o sporcie, która rozszerza katalog osób uprawnionych do świadczenia pieniężnego ze środków budżetu państwa przysługującego reprezentantom Polski o medalistów Igrzysk Dobrej Woli.

Senat zajmie się też nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która zakłada, że recepty na bezpłatne leki dla pacjentów - dzieci do 18. roku życia i seniorów po ukończeniu 65. roku życia - będą mogli wystawić wszyscy lekarze, niezależnie od tego, czy mają kontrakt z NFZ, czy go nie mają, czyli także w ramach prywatnej praktyki.

Receptę na darmowy lek lekarz będzie mógł wystawić także m.in. w zakresie opieki psychiatrycznej, leczenia uzależnień, leczenia stomatologicznego, opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Ponadto, Senat pochyli się nad nowelizacją Prawa lotniczego, która zakłada uchylenie obowiązku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów objętych planem generalnym lotniska, znosząc związany z tym skutek dla decyzji o warunkach zabudowy, w postaci bezterminowego zawieszenia postępowania. Celem ma być odblokowanie możliwości rozwoju przestrzennego polskich miast w otoczeniu lotnisk, przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu ochrony bezpieczeństwa lotniska.

Prócz tego Senat zajmie się ustawą o wypowiedzeniu Porozumienia o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej „Intersputnik”, sporządzonego w Moskwie dnia 15 listopada 1971 r.

