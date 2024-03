Dziś Dzień Mężczyzn. Która płeć radzi sobie lepiej z kierowaniem samochodem? Adam Abramiuk 10.03.2024 10:09 Mężczyźni częściej siedzą „za kółkiem”, ale to kobiety prowadzą bezpieczniej. W Dzień Mężczyzn przyglądamy się jednej ze stereotypowych męskich domen, czyli kierowaniu samochodem. — Mężczyźni zdecydowanie lepiej radzą sobie w takich aspektach jak czytanie map — mówi dr Ewa Odachowska-Rogalska.

Kto radzi sobie lepiej z jazdą samochodem? (autor: pexels)

Kierowanie samochodem — która płeć radzi sobie lepiej? W Radiu dla Ciebie przyglądamy się jednej ze stereotypowych męskich domen.

Psycholog transportu dr Ewa Odachowska-Rogalska podkreśla, że badania Instytutu Transportu Samochodowego wskazują, że kobiety znacznie częściej prowadzą ryzykownie.

— Na przykład przekroczenia prędkości, a jeśli im się już to zdarzało, to były to zdecydowanie niższe wartości. Podobne zależności zaobserwowano też dla takich zachowań jak zajeżdżanie drogi, podejmowanie gwałtownych manewrów w ruchu drogowym czy też jazdy na zderzaku. Także w kontekście radzenia sobie z trudnymi, konotowanymi negatywnie, emocjami w stosunku do innych kierujących — mówi dr Odachowska-Rogalska.

Wpływ uwarunkowań biologicznych

Jak informuje dr Ewa Odachowska-Rogalska, różnice w prowadzeniu wśród kobiet i mężczyzn wynikają z uwarunkowań biologicznych.

— Kobiety lepiej wypadają w testach pamięci przestrzennej czy też koncentracji bądź podzielności uwagi. W tym również, co ciekawe, w znajomości przepisów. Natomiast mężczyźni zdecydowanie lepiej radzą sobie w takich aspektach jak czytanie map, czy też odnajdywanie się w różnego rodzaju manewrach drogowych — przekazuje.

Analizy wskazują, że ryzyko uczestniczenia w wypadku w przeliczeniu na 1 km podróży jest od 2-4 razy częstsze wśród mężczyzn niż wśród kobiet.

