Jak przygotować się do wojny i innych zagrożeń? RCB uruchomiło portal z poradami Cyryl Skiba 29.03.2024 22:22 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło stronę internetową, na której można znaleźć podstawowe informacje na temat zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, nuklearnych i zagrożenia eksplozją. Podstawowym celem tego projektu jest zwiększenie świadomości społecznej o zagrożeniach CBRNE i prawidłowych sposobach postępowania w sytuacji, gdy będziemy mieli z nimi do czynienia.

Zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiacyjne nuklearne oraz związane z eksplozją — jak się zachować w danej sytuacji i jak postępować, aby zminimalizować ryzyko? Ruszyła strona internetowa przygotowana przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Podstawowym celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej o zagrożeniach CBRNE i prawidłowych sposobach postępowania w sytuacji, gdy będziemy mieli z nimi do czynienia.

Strona internetowa na temat zagrożeń CBRNE jest elementem projektu „Wzmacnianie bezpieczeństwa w zakresie CNRNE”, który Rządowe Centrum Bezpieczeństwa realizowało w ramach Funduszy Norweskich.

Co jest na stronie internetowej?

Na portalu można znaleźć poradniki przygotowujące do każdego z zagrożeń CBRNE. Zawierają podstawowe informacje o zagrożeniu, jego źródłach, a co najważniejsze – sposobach unikania zagrożeń i zasadach postępowania, gdy do nich dojdzie. Poradniki zostały przygotowane również w języku angielskim i ukraińskim.

Strona zawiera również infografiki, które w sposób syntetyczny pokazują, jak postępować w przypadku danego zagrożenia – np. co zrobić, gdy doszło do poparzenia kwasem, jak postępować w przypadku kontaktu skóry z zasadą oraz jak się zachować w obliczu zagrożenia biologicznego czy zarażenia eksplozją. Przygotowano 15 infografik, które są – jak pozostałe materiały – dostępne do pobrania i szerokiego wykorzystania.

Do każdego zagrożenia przygotowano również animację. Podobnie jak infografiki zawierają podstawową wiedzę: czym jest dane zagrożenie i jak postępować w przypadku jego wystąpienia. Oprócz wersji w języku polskim przygotowano także wersję anglo- i ukraińskojęzyczną.

Bezpieczeństwo najmłodszych

Z myślą o najmłodszym odbiorcy przygotowano gry edukacyjne. Uczestnik gry zdobywa wiedzę z danego obszaru zagrożeń CBRNE i od razu może ją sprawdzić. Aby przejść do następnego etapu, trzeba poprawnie odpowiedzieć na pytania. W przypadku błędnej odpowiedzi gracz proszony jest o powtórny wybór odpowiedzi.

Świadomość społeczna zagrożeń CBRNE i umiejętność radzenia sobie z nimi do momentu przyjazdu służb jest podstawą budowania odpornego na zagrożenia społeczeństwa. Edukacja odgrywa tu kluczową rolę. Dlatego przygotowano scenariusze lekcji do wykorzystania przez nauczycieli. Poprzez dostarczanie specjalistycznych materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, dążymy do wyposażenia młodego pokolenia w niezbędną wiedzę i umiejętności. Zakładamy też, że poprzez edukację dzieci i młodzieży możliwy jest wpływ na zachowania dorosłych. Jako pomoce naukowe w prowadzeniu zajęć, ale też do samodzielnego wykorzystania mogą służyć wcześniej wymienione poradniki, infografiki, animacje i gry edukacyjne dla dzieci.

Dostępna jest również Księga Komunikacji Kryzysowej, która w pigułce zawiera zasady komunikacji kryzysowej oraz porady jak przygotować instytucję na potencjalny kryzys. Jeżeli chodzi o obszar CBRNE duże znaczenie w komunikacji społecznej ma komunikacja ryzyka i edukacja na rzecz postępowania w przypadku wystąpienia kryzysu. Znajomość i akceptacja ryzyka oraz umiejętność niwelowania negatywnych skutków zagrożeń są tu kluczowe. Dlatego w Księdze Komunikacji Kryzysowej zwrócono na to uwagę, jak również na konieczność prowadzenia uczciwej komunikacji z uwzględnieniem potrzeb i obaw obywateli.

Jest również zakładka „Bądź gotowy”. Zawiera informacje jak przygotować swoich bliskich na zagrożenia (z koniecznością ewakuacji włącznie) i co powinno znaleźć się w naszym plecaku

