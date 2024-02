Renciści i wcześniejsi emeryci do końca lutego muszą rozliczyć się z dodatkowych zarobków

Do końca lutego renciści i wcześniejsi emeryci, którzy w ubiegłym roku dorabiali do swoich świadczeń, mają czas, by poinformować ZUS o dodatkowych przychodach. Chodzi m.in. o wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy-zlecenia czy też o przychody z prowadzonej działalności gospodarczej – przypomina ZUS.