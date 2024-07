Ekspert w RDC o receptomatach: problem handlu lekami narkotycznymi może się rozszerzyć Adam Abramiuk 05.07.2024 19:01 Trzeba jak najszybciej ustalić przepisy dotyczące receptomatów, bo problem handlu narkotycznymi lekami może się rozszerzyć — mówił w Radiu dla Ciebie wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Dr Klaudiusz Komor w „Popołudniu RDC” komentował decyzję Ministerstwa Zdrowia dotyczącą zmian w zasadach funkcjonowania receptomatów. Recepty „na telefon” zostały wprowadzone podczas pandemii COVID-19 w związku z uruchomieniem tzw. teleporad.

Ministra zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała, że do końca miesiąca ma zostać wprowadzony przepis, który uniemożliwi sprzedawanie opioidów przez receptomaty. Oznacza to, że nie będzie możliwości wystawienia tego typu recept w trakcie teleporad.

Decyzję Ministerstwa Zdrowia skomentował w „Popołudniu RDC” wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Klaudiusz Komor. Jego zdaniem trzeba jak najszybciej ustalić przepisy dotyczące receptomatów, bo problem handlu narkotycznymi lekami może się rozszerzyć.

Ekspert podkreślił, że to właśnie one sprawiły, że dostępność do leków stała się zbyt łatwa prosta.

— Na początku to były głównie zwykłe leki przeciwbólowe, pigułka dzień po, czyli powiedzmy, że ta szkodliwość była niewielka, ale wcześniej czy później musiało dojść do tego, że w ten sposób nieuczciwi ludzie zaczęli handlować po prostu lekami narkotycznymi. No i teraz jest już naprawdę ostatnia chwila, żeby zrobić w ogóle porządek z receptomatami, uregulować ten rynek, wprowadzić przepisy, które jednoznacznie uniemożliwią taką działalność, która może szkodzić pacjentom — mówił Komor.

Zdaniem Komora wprowadzenie samego zakazu wypisywania leków narkotycznych też nie jest dobrym rozwiązaniem.

— W pewnych sytuacjach przy ograniczonym dostępie do lekarza np. u osób, które mają problemy z poruszaniem się, mają chorobę nowotworową, mieszkają daleko od miasta, to dla nich uzyskanie tego przeciwbólowego leku w formie teleporady jest koniecznością, więc wprowadzenie takiego zakazu nie rozwiąże problemu — stwierdził.

Zmiana przepisów konieczna?

Zmiany zostały zapowiedziane w związku z nielegalnym handlem lekami zawierającymi fentanyl. Jest on wykorzystywany przeciwbólowo np. w leczeniu onkologicznym. Ma też jednak silne działanie narkotyczne.

Naczelna Izba Lekarska obawia się, że bez utworzenia przepisów problem się rozszerzy.

— My widzimy niestety przypadki konkretnych pacjentów, którzy trafiają do szpitali, trafiają na SOR-y upojeni tym fentanylem. To jest w tej chwili problem fentanylu, ale niedługo pojawi się nowy lek. Już się mówi np. o oksykodonie, potem kolejny i kolejny. Dlatego należy tak zmienić przepisy, żeby w ogóle taka patologia nie była możliwa — podkreślił.

Zgodnie z zapowiedzią minister zdrowia Izabeli Leszczyny przepisy mają powstać do końca miesiąca.

Fentanyl na receptę?

Fentanyl to silny opioidowy lek przeciwbólowy, który można otrzymać wyłącznie na receptę. Od 17 czerwca Centrum e-zdrowia monitoruje codziennie preskrypcję leków psychotropowych i narkotycznych, w tym fentanylu. Fentanyl znajduje się najwyżej na tzw. drabinie analgetycznej, ustanowionej przez WHO do określania schematu stosowania leków przeciwbólowych. Z uwagi na swoje właściwości ma wąskie zastosowanie; używa się go wyłącznie do zwalczania bólu nowotworowego, u pacjentów paliatywnych oraz w intensywnej terapii do wprowadzania pacjentów w ciężkim stanie w tzw. śpiączkę farmakologiczną.

W lecznictwie zamkniętym fentanyl stosowany jest w formie ampułek, a w lecznictwie otwartym - w postaci plastrów lub sprejów donosowych. Jego sprzedaż jest ściśle ewidencjonowana i podlega rygorystycznej kontroli.

W Polsce najczęściej do nielegalnego obrotu fentanylem dochodzi poprzez fałszywe recepty lub kradzież leku, który te substancje zawiera, choć policja wskazuje też na to, że proszek lub tabletka mogą również pochodzić z przemytu. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy policja prowadziła 20 postępowań przygotowawczych związanych z fentanylem.

