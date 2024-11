Jest deklaracja R. Trzaskowskiego w sprawie startu w wyborach prezydenckich RDC 05.11.2024 19:28 Jestem gotów startować w wyborach prezydenckich i nie odpuszczę — zadeklarował we wtorek wiceszef PO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Polityk ogłosił to podczas spotkania z mieszkańcami Aleksandrowa Łódzkiego.

Rafał Trzaskowski (autor: PAP/Marian Zubrzycki)

„Nie ma co owijać w bawełnę, bo to pytanie przez cały czas się pojawia, czy jestem gotów do tego, żeby startować w wyborach prezydenckich. Więc jestem gotów i nie odpuszczę. I nie odpuszczę, bo w 2020 roku podjąłem pewne zobowiązanie w imieniu was wszystkich” – powiedział Trzaskowski podczas spotkania z mieszkańcami Aleksandrowa Łódzkiego. Sala zareagowała aplauzem.

Trzaskowski dodał, że są ku temu nie tylko warunki, ale także - jak mówił - „rachunek krzywd do wyrównania”.

„Jeżeli tylko moje koleżanki i koledzy w Koalicji Obywatelskiej potwierdzą, kto będzie kandydatem naszym, to ja jestem gotów” - dodał Trzaskowski. Dodał, że Polska będzie potrzebować prezydenta, który jest odpowiedzialny - kiedy trzeba, potrafi ugryźć się w język i przede wszystkim „nie mówi tylko o sobie, ale słucha ludzi”.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski ma zostać ogłoszony 7 grudnia. Premier Donald Tusk zapowiedział, że to nie będzie on.

W ostatnim czasie spotkania w różnych miejscach kraju odbywają politycy KO - Trzaskowski oraz szef MSZ Radosław Sikorski. Według medialnych doniesień jeden z nich będzie kandydatem KO na prezydenta.

