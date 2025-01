Jak rozsądnie realizować postanowienia noworoczne? Problemem wygórowane oczekiwania RDC 01.01.2025 12:56 Utrata wagi, oszczędzanie i rzucanie nałogów — to najczęstsze postanowienia noworoczne Polaków. Niestety, większość z nich porzucana jest już w lutym. Zdaniem dietetyczki Katarzyny Kowalcze, problemem są zbyt wygórowane oczekiwania i drastyczne kroki. — W kontekście postanowień noworocznych warto byłoby przepracować to, co nam się już wcześniej nie udawało — dodaje ekspertka.

Jak się przygotować do postanowień noworocznych? (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Do postanowień noworocznych dobrze się przygotujmy. Badania wskazują, że ponad 90 procent planów pozostaje niespełniona.

Psycholożka z Centrum Zdrowia Psychicznego w Siedlcach Agnieszka Piekarska podkreśla, że nie warto stawiać poprzeczki zbyt wysoko i zbyt ogólnie.

— Zamiast hasła „schudnę”, powiedzmy „wybieram się do dietetyka, ustalam plan działania, szukam jadłospisów, codziennie po pół godziny albo co drugi dzień po godzinie idę sobie na spacer z kijkami bądź bez”, czyli konkret i to wtedy ma szansę powodzenia — mówi Piekarska.

Jak mądrze schudnąć?

Najczęściej postanowienia dotyczą utraty wagi. Z badań wynika, że większość z nich porzucamy już w lutym.

Zdaniem dietetyczki Katarzyny Kowalcze, problemem są zbyt wygórowane oczekiwania i zbyt drastyczne kroki.

— Prym wiodą diety, które są bardzo ograniczające na zasadzie różnego rodzaju wyzwań. To chętniej się sprzedaje, chętniej się też klika i wydaje się być niektórym osobom bardzo dobrym początkiem roku. Natomiast absolutnie nie zachęcam do tego typu zachowań, bo rzecz nie polega, w mojej ocenie, na tym, żeby być na diecie — tłumaczy Kowalcze.

„Dieta to styl życia”

Jak dodaje dietetyczka, dieta to styl życia, dlatego warto wybierać mądrze.

— Dieta to jest styl życia, to jest dokładnie to, co sobą reprezentujemy na co dzień. I na co dzień zdarzają nam się lepsze i gorsze zachowania, ale idziemy w kierunku tych najzdrowszych. I myślę, w kontekście postanowień noworocznych, że może warto byłoby przepracować to, co nam się już wcześniej nie udawało w aspekcie żywienia — podkreśla Kowalcze.

Małe kroki ku dobrym zmianom

Zamiast drastycznych postanowień, lepsze będą więc małe kroki ku dobrym zmianom.

— Jeżeli nie jadamy np. orzechów, to warto je dodać do jadłospisu i wzbogacić wtedy dietę np. kwasy omega-3. Jeśli nie mamy ryb, to może okres bożonarodzeniowy zachęci nas do tego, żeby one były na stałe. Jeżeli za mało pijamy wody, to niech postanowieniem noworocznym będzie to, że zwrócimy na to uwagę. Warto ustalić plan działania na kolejnych 12 miesięcy, żeby to była nauka czegoś lepszego, a nie zryw — dodaje Kowalcze.

Według dietetyków najzdrowszą dietą jest śródziemnomorska, bogata w warzywa, polifenole, ryby i dobre tłuszcze, jak oliwa czy awokado.

