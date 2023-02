Ponad 7,8 tys. ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Polscy strażacy uratowali 9 osób RDC 08.02.2023 06:16 Strażakom w Turcji udało się wydobyć spod gruzów kolejną, 9. już żywą osobę - 13-letnią dziewczynkę - poinformował w środę nad ranem komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak. Nasza grupa cały czas w akcji - dodał. Wcześniej strażacy informowali o ośmiorgu innych uratowanych, w tym o czteroosobowej rodzinie. Liczba ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii przekroczyła już 7,8 tys.

Ponad 7,8 tys. ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Polscy strażacy uratowali 9 osób (autor: Andrzej Bartkowiak/PSP)

"5.51 czasu lokalnego 9. osoba żywa wydobyta (dziewczynka lat 13). Nasza grupa cały czas w akcji. Kolejna bardzo dobra informacja. Brawo" - przekazał Bartkowiak za pośrednictwem Twittera.

5.51 czasu lokalnego 9 osoba żywa wydobyta (dziewczynka lat 13). Nasza grupa cały czas w akcji. Kolejna bardzo dobra informacja. Brawo 💪🏻✌🏻👍🏻🇵🇱🇹🇷🚒❤️. — Andrzej Bartkowiak (@ABartkowiak_PSP) February 8, 2023

We wtorek przed północą Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że strażakom udało się wydobyć spod gruzów kolejne pięć żywych osób - 17-latkę i 4-osobową rodzinę; wówczas było 8 uratowanych.

Ewakuowano kolejne żywe osoby, młoda dziewczynę oraz 4osobowa rodzina (rodzice i dwójka dzieci).

Łączny bilans - dotychczas HUSAR Poland wydobyła 8 żywych osób. Brawo ✌🏻💪🏻👍🏻❤️🚒🇹🇷🇵🇱 serce rośnie pic.twitter.com/JBhTBzOcHl — Andrzej Bartkowiak (@ABartkowiak_PSP) February 7, 2023

Rzecznik KG PSP bryg. Karol Kierzkowski przekazał w nocy, że pod gruzami zlokalizowano jeszcze kilka osób, ratownicy starają się do nich dotrzeć. Dodał, że w ramach polskiej grupy HUSAR Poland, we wtorek do godziny 24.00 czasu polskiego (lokalnie 2.00) pracowały cztery zespoły - Alfa, Bravo, Charlie, Delta, każdy po 15 ratowników.

Tak wyglada ciężka służba naszych bohaterów❤️🚒🇵🇱🇹🇷💪🏻✌🏻👍🏻. Wielkie dzięki. Działamy dalej bez przerwy. Walka trwa. pic.twitter.com/cPWsdmAobf — Andrzej Bartkowiak (@ABartkowiak_PSP) February 7, 2023

Polska grupa poszukiwania ludzi uwięzionych pod gruzami rozpoczęła we wtorek po południu.

Po godz. 15 komendant główny PSP poinformował, że polscy ratownicy uratowali pierwszą osobę, a przed godz. 18 - kolejną. Po godz. 19.00 komendant przekazał na Twitterze, że uratowano trzecią osobę.

Polska grupa HUSAR Poland w Turcji wylądowała w nocy z poniedziałku na wtorek. Tworzy ją 76 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i osiem wyszkolonych psów. Z grupą pojechało pięciu członków Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej (anestezjolog, pielęgniarz i trzech ratowników medycznych).

Trzęsienie ziemi o sile 7,8 w skali Richtera wstrząsnęło w poniedziałek wczesnym rankiem obszarem na pograniczu Turcji i Syrii. Kolejne wstrząsy o sile 7,5 stopnia wystąpiły ponownie na tym samym obszarze w południe. Zginęło ponad 7800 ludzi.

