A. Kamińska: nie podpisałam swojej dymisji ze stanowiska prezes Polskiego Radia RDC 20.12.2023 16:24 Stanowczo zaprzeczam, jakobym podpisała lub złożyła rezygnację z funkcji prezesa – napisała w portalu X w środę po godzinie 14 Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia odwołana przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza.

Agnieszka Kamińska (autor: YT/Polskie Radio)

Agnieszka Kamińska zaprzeczyła w mediach społecznościowych, jakoby podpisała lub złożyła rezygnację z funkcji prezesa Polskiego Radia.

Poinformowała również, że została zmuszona do opuszczenia budynku Polskiego Radia. „Po wtargnięciu do mojego gabinetu przez liczną grupę osób powołujących się na decyzję ministra KiDN zostałam zmuszona do opuszczenia gabinetu” – napisała.

O złożeniu dymisji przez prezes Polskiego Radia poinformował Mariusz Gierszewski z Radia Zet. Według jego informacji miała podpisać swoją dymisję, a jej następcą został mianowany przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza Paweł Majcher. To były wiceprezes PR w latach 2009–12, a od lutego 2013 do września 2014 r. szef gabinetu politycznego i rzecznik prasowy Bartłomieja Sienkiewicza, gdy ten był ministrem spraw wewnętrznych.

