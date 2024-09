R. Kalisz w RDC o polskich więzieniach: Dochodzi do sytuacji niedopuszczalnych Marta Hernik 11.09.2024 13:35 Niedopuszczalne sytuacje w polskich więzieniach – alarmował w Polskim radiu RDC prawnik, były minister spraw wewnętrznych i administracji Ryszard Kalisz. Jak mówił, przez ostatnie osiem lat nie wprowadzono żadnego przepisu, który byłby dobry dla osadzonych.

Ryszard Kalisz (autor: RDC)

Członek Państwowej Komisji Wyborczej Ryszard Kalisz mówił w Polskim Radiu RDC o sytuacji polskiego więziennictwa, zwracając uwagę na złe traktowanie zarówno osadzonych, jak i prawników. Jak przykład wskazał Zakład karny Warszawa-Białołęka.

– Adwokat, żeby się spotkać ze swoim podsądnym, najpierw czeka w małym pomieszczeniu, gdzie często jest kilka osób i wszyscy ledwo się tam mieszczą. Czeka tam nawet pięć godzin, po czym prowadzi się go przez cały teren więzienia, to jest około 700 metrów, do pawilonu, gdzie są pokoje widzeń. Tego rodzaju sytuacje są niedopuszczalne – powiedział Kalisz.

Był minister spraw wewnętrznych i administracji dodał, że organizacja widzeń zależy od dyrektora zakładu karnego. W Iławie odbywa się to tak, jak należy – jest poczekalnia, a obok pokoje widzeń.

Według mecenasa problemem w Polsce jest również zbyt częste kierowanie podejrzanych do aresztu.

– Ciągle w błahych sprawach prokuratorzy wnoszą o tymczasowe aresztowanie. Niestety sędziowie w decydującym stopniu to uwzględniają, często nie mając dużego rozeznania w sprawie. Nie wiem, z jakiego powodu. Jak są sprawy medialne, to boją się, że jak zastosują tymczasowe aresztowanie, nie będą musieli się tłumaczyć, a jak nie zastosują, to będą musieli się jakoś tłumaczyć – dodał.

Ryszard Kalisz podkreślał, że konieczna jest zmiana tej praktyki, ponieważ często tymczasowe aresztowanie jest całkowicie nieuzasadnione.

Czytaj też: Nad Polskę dociera niż genueński. W 1997 roku doprowadził do powodzi tysiąclecia