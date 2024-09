Nad Polskę dociera niż genueński. W 1997 roku doprowadził do powodzi tysiącecia RDC 10.09.2024 16:39 Druga połowa tygodnia z ulewnymi opadami deszczu. Nad Polskę dociera niż genueński - taki, jaki doprowadził do powodzi tysiąclecia w 1997 roku. Początkowo ulewne deszcze wystąpią na południu i południowym zachodzie. Natomiast w sobotę i niedzielę - mogą pojawiać się także w centralnej i północnej Polsce.

Straż pożarna (autor: GOV/zdjęcie ilustracyjne)

Jak powiedział rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski, intensywne opady spodziewane są od czwartku. Tego dnia na południowym zachodzie może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. W kolejnych dniach deszcz ma być jeszcze silniejszy. - W piątek, sobotę i niedzielę może spaść od 60 do 80 litrów wody na metr kwadratowy. To z kolei spowoduje, że suma opadów za cztery doby wyniesie około 150 litrów na metr kwadratowy, a miejscami nawet do 200 litrów na metr kwadratowy - mówił Grzegorz Walijewski.

Powódź tysiąclecia

Jak przypomniał, niż genueński doprowadził do powodzi w 1997 roku, kiedy to w ciągu czterech dób na południu Polski spadło około 450 litrów deszczu na metr kwadratowy. - Nie przewidujemy tak trudnej sytuacji, ale może dochodzić do lokalnych powodzi błyskawicznych - zaznaczył rzecznik IMGW.

- Niż genueński to taki niż, który pojawia się w okolicach Włoch i zaciąga wilgotne powietrze znad Morza Śródziemnego. I trudno jest przewidzieć dokładną sumę opadów. Wszystko zależy od trajektorii przemieszczania się tego niżu, na razie jest ona bardzo niekorzystna - wskazywał Grzegorz Walijewski.

Początkowo ulewne deszcze wystąpią na południu i południowym zachodzie. Natomiast w sobotę i niedzielę - mogą pojawiać się także w centralnej i północnej Polsce.

Czytaj też: Bez zakazu żeglugi, ale z apelem o czujność. Najniższy poziom Wisły w historii pomiarów