Obchody 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Jakie uroczystości zaplanowano? RDC 12.03.2024 10:28 W ramach obchodów 25. rocznicy członkostwa Polski w NATO dziś w Warszawie odbędzie się uroczysty apel oraz ekspercki panel dyskusyjny w Muzeum Wojska Polskiego. Ministerstwo Obrony Narodowej zaplanowało również wydarzenia w całym kraju trwające kilka dni.

25 lat temu, 12 marca 1999 w Independence w stanie Missouri Polska, Czechy i Węgry zostały oficjalnie przyjęte do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), największego na świecie sojuszu wojskowego.

— Decyzja o przystąpieniu do NATO była jednym z najważniejszych momentów w najnowszej historii Polski – dołączyliśmy do największego i najsilniejszego sojuszu obronnego w historii współczesnego świata – przypomnę, że w tym roku obchodzimy 75. rocznicę jego powstania — powiedział wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak–Kamysz.

W ramach obchodów 25. rocznicy członkostwa Polski w NATO, w Ministerstwie Obrony Narodowej zaplanowano uroczystości:

Uroczysty apel oraz panel dyskusyjny - 12 marca

O godz. 12.00 uroczysty apel na placu przed Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie z udziałem pododdziałów armii sojuszniczych. O godz. 14.00 w sali MWP rozpocznie się rocznicowy panel dyskusyjny z udziałem cenionych ekspertów oraz zaproszonych gości pt. Polska w NATO z perspektywy 25 lat członkostwa.

Gala z uhonorowaniem zasłużonych - 16 marca

O godz. 17.00 Gala w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie połączona z uhonorowaniem osób zasłużonych dla procesu akcesji i członkostwa Polski w Sojuszu oraz koncertem okolicznościowym w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego i zaproszonych gwiazd polskiej sceny.

Dzień otwarty w Muzeum Wojska Polskiego - 16 marca

Od 10.00 do 16.00 bezpłatny dzień otwarty w Muzeum Wojska Polskiego. Prezentować będą swoje stoiska promocyjno-informacyjne mi.in. Centralna Biblioteka Wojskowa, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centralne Wojskowe Centrum rekrutacji czy Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Zorganizowana także zostanie wystawa statyczna lekkiego sprzętu wojskowego i uzbrojenia będącego na wyposażeniu jednostek WP oraz wystawa okolicznościowa Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej poświęcona historii wstąpienia Polski do NATO oraz jej roli w tworzeniu najsilniejszego sojuszu na świecie.

Koncerty okolicznościowe - 19 marca

Koncerty okolicznościowe z udziałem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, w wybranych garnizonach na terenie całego kraju w szczególności, gdzie stacjonują wojska sojusznicze (Szczecin, Kołobrzeg, Kraków, Rzeszów, Lublin, Poznań, Bydgoszcz, Sieradz oraz Elbląg) koncerty okolicznościowe z udziałem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Orędzie Prezydenta RP

W przededniu 25. rocznicy przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego prezydent Andrzej Duda wygłosił w poniedziałek wieczorem orędzie w telewizji.

„25 lat temu spełniło się marzenie pokoleń Polaków. 12 marca 1999 roku w Independence w stanie Missouri, Polska – a wraz z nią Czechy i Węgry – została oficjalnie przyjęta do Sojuszu Północnoatlantyckiego” – mówił prezydent. „NATO rozszerzyło się na wschód. Nasze kraje, które jeszcze 10 lat wcześniej znajdowały się w sowieckiej strefie wpływów dołączyły wówczas w pełni do wolnego zachodu. To był prawdziwy koniec zimnej wojny. Ostateczny upadek żelaznej kurtyny” – dodał.

Podkreślił, że to była niezwykle odważna, historyczna decyzja. „Pamiętajmy jednak, że nie spotkała się od razu z powszechnym poparciem i zrozumieniem całego Zachodu. Potrzebna była olbrzymia praca, którą wykonali polscy politycy, dyplomaci, wojskowi, a także wybitni przedstawiciele Polonii, zwłaszcza Polonii amerykańskiej” – mówił.

Orędzie Prezydenta RP @AndrzejDuda z okazji 25. rocznicy przystąpienia Polski do #NATO.



💬 Uważam, że konieczne jest zwiększenie poziomu wydatków na obronność z 2 do 3 % PKB przez wszystkie państwa Sojuszu. Będę do tego przekonywał naszych sojuszników.

Ministerstwo Obrony Narodowej o 25. rocznicy

Na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej czytamy, że „25 lat temu, 12 marca 1999 roku otworzyliśmy nowy rozdział w historii polskiego bezpieczeństwa. Status członka w Sojuszu Północnoatlantyckim pozostaje jednym z głównych filarów polskiej polityki bezpieczeństwa jak i Europy. Artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, a także fundamentem siły odstraszania Sojuszu”.

Podkreślono, że Polska wnosi ważny wkład w umocnienie wspólnego bezpieczeństwa. „Potwierdzeniem pozycji naszego kraju w Sojuszu Północnoatlantyckim było przyznanie Polsce organizacji spotkania przywódców państw i rządów NATO w 2016 roku. Szczyt, który odbył się w Warszawie był ważnym wydarzeniem w historii Sojuszu, rozpoczynającym nowy rozdział wojskowej adaptacji NATO do zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa”.

Zaznaczono, że Polska sumiennie realizuje wszystkie zobowiązania, jakie członkostwo w Sojuszu nakłada na państwa go tworzące. „Polscy żołnierze brali i cały czas biorą udział w misjach i operacjach prowadzonych pod auspicjami Sojuszu. W ciągu 25 lat naszego członkostwa służbę w nich pełniło blisko 75 000 żołnierzy i pracowników wojska”.

„Od kiedy Polska wstąpiła do NATO, na terytorium naszego kraju ulokowano liczne sojusznicze bądź powiązane z Sojuszem struktury wojskowe; realizowano liczne inwestycje w ramach NATO Security Investment Programme (NSIP), którego łączna wartość wynosi 7,8 mld zł.”

