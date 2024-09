Były minister MSWiA o powodzi: państwo nie ma głaskać po głowie, tylko zarządzać kryzysem Adam Abramiuk 24.09.2024 18:04 Państwo nie ma głaskać po głowie, tylko zarządzać kryzysem — powiedział na naszej antenie Krzysztof Janik. Były Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który w czasie powodzi tysiąclecia w 1997 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, mówił w Poranku Polskiego Radia RDC o tym, jak władze powinny walczyć ze skutkami powodzi.

Krzysztof Janik (autor: RDC)

Jak władze powinny walczyć ze skutkami powodzi? O tym mówił w Poranku Polskiego Radia RDC były Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Janik. W czasie powodzi tysiąclecia w 1997 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP odpowiedzialnego za sprawy samorządowe.

Posłuchaj rozmowy | Poranek RDC | Krzysztof Janik

Jak zaznaczył na naszej antenie Krzysztof Janik „państwo nie ma głaskać po głowie, tylko zarządzać kryzysem".

— Ludzie muszą widzieć, że państwo jest, działa i nie jest ślepe na to co się dzieje — podkreślił. — Państwo codziennie rozwiązuje tysiące sytuacji kryzysowych, małych, dużych, średnich, no i potężnych, tak jak obecna. To, co jest za nami, to jest, szczerze powiedziawszy, mało już istotne. Przed nami jest proces odbudowy — dodał.

W ramach bezpośredniej pomocy rząd zabezpieczył dla powodzian 2 mld zł. W poniedziałek minister finansów Andrzej Domański przekazał, że powódź zwiększa prawdopodobieństwo nowelizacji budżetu w tym roku. Dodał, że konieczne będzie zwiększenie rezerw specjalnych w budżecie na 2025 r. Decyzja ma zapaść w ciągu dwóch tygodni.

Czytaj też: Do 23 mld zł na pomoc na zalanych terenach. Rząd obraduje ws. specustawy powodziowej