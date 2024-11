Skarb Państwa miał stracić ponad 435 mln zł. Są zarzuty dla 21 członków grupy przestępczej RDC 29.11.2024 15:48 Funkcjonariusze zatrzymali 21 członków zorganizowanej grupy przestępczej, która przemyciła do Polski, co najmniej 19 mln paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy — poinformowała w piątek Prokuratura Krajowa. Skarb Państwa mógł przez to stracić ponad 435 mln zł. Zatrzymania miały miejsce pod koniec listopada na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego i śląskiego. Wszyscy usłyszeli zarzuty.

4 Służby rozbiły grupę przestępczą odpowiedzialną za przemyt blisko 19 mln paczek papierosów do Polski (autor: MF/KAS)

Zatrzymania miały miejsce pod koniec listopada na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego i śląskiego. Dokonali ich funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów oraz Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na polecenie Podlaskiego pionu PZ PK.

— Wśród zatrzymanych osób znajduje się jedna czynna funkcjonariuszka służby celno-skarbowej, zaś cztery osoby, to emerytowani funkcjonariusze pełniący obowiązki m.in. na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy — poinformowała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z zespołu prasowego Prokuratury Krajowej.

Dodała, że trzy osoby usłyszały zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a pozostałym podejrzanym ogłoszono zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było przemycanie do Polski, głównie przez przejście w Kuźnicy, Chyżnem wyrobów tytoniowych z Białorusi i Słowacji do ich dalszej odsprzedaży.

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

— Co do trzech osób prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym poręczenia majątkowe w kwotach od 50 tys. zł do 100 tys. zł, dozór policji oraz zakazy opuszczania kraju — podała prok. Calów-Jaszewska.

Aresztowania i zarzuty

Wobec 17 podejrzanych zatrzymanych do Sądu Rejonowego w Białymstoku skierowano wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Sąd uwzględnił wnioski wobec 16 osób, przy czym wobec dwóch zdecydował, że ulegną one uchyleniu w przypadku wpłaty tytułem poręczenia majątkowego w terminie 21 dni od uprawomocnienia się postanowień kwot odpowiednio 800 tys. zł i 350 tys. zł. To tzw. areszt warunkowy. Wobec jednej osoby sąd zastosował środki o charakterze wolnościowym.

W piątek do Sądu Rejonowego w Białymstoku skierowano wniosek o areszt wobec podejrzanego, którego zatrzymano w czwartek.

Zatrzymania mają związek ze śledztwem prowadzonym przez podlaski pion PZ PK. Dotyczący ono działalności w latach 2020-2021 na terenie woj. mazowieckiego, podlaskiego i śląskiego oraz Białorusi, Słowacji, Danii, Wielkiej Brytanii i Irlandii zorganizowanej grupy przestępczej. W jej skład wchodziło kilkadziesiąt osób, w tym pięciu funkcjonariuszy Oddziału Celnego Drogowego w Kuźnicy. Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat więzienia.

Źródło: PAP Autor: RDC /DJ