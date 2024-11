Jest areszt dla domniemanego sprawcy wypadku, w którym zginęła ciężarna 22-latka Miłosz Kuter 29.11.2024 14:08 Domniemany sprawca śmiertelnego wypadku, do którego doszło w miejscowości Błonie-Wieś, trafi do aresztu na trzy miesiące. Dwie inne osoby zaangażowane w sprawę otrzymały dozór policji. W wypadku zginęła w ciężarna 22-latka, a kierowca uciekł z miejsca zdarzenia.

Jest areszt dla domniemanego sprawcy wypadku, w którym zginęła ciężarna 22-latka (autor: pexels/zdjęcie ilsutracyjne)

Jest areszt tymczasowy dla domniemanego sprawcy śmiertelnego wypadku, do którego doszło w miejscowości Błonie-Wieś.

Kierowca usłyszał m.in. zarzut umyślnego naruszenia zasad w ruchu lądowym bezpieczeństwa, spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia.

— Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia sprzeczne z dotychczas zgromadzonymi dowodami. Wobec tego podejrzanego sąd zastosował areszt z uwagi na realną obawę mataczenia i ukrywania się podejrzanego, któremu grozi surowa kara pozbawienia wolności — mówi Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Zarzuty w tej sprawie usłyszały też dwie osoby — ojciec sprawcy i mężczyzna, u którego ukryto auto.

— W stosunku do pozostałych dwóch podejrzanych, którym zarzuca się m.in. poplecznictwo, prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji — dodaje Skiba.

Kierowca dodatkowo odpowie za posiadanie narkotyków.

Tragiczny wypadek

Do wypadku doszło we wtorek przed godz. 18:00 na drodze krajowej numer 92. Kierowca potrącił tam 22-latkę i uciekł z miejsca zdarzenia. Kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie zmarła. Była w 14 tygodniu ciąży.

W związku z tą sprawą zatrzymane zostały trzy osoby. Jak informowały media to ojciec oraz syn i mężczyzna, który ukrywał się na jednej z posesji.

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim.

Jak przekazał w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba czynności z nimi zakończyły się w czwartek około godz. 22:00.

– W stosunku do jednego z podejrzanych, ustalonego sprawcy śmiertelnego wypadku połączonego z ucieczką z miejsca zdarzenia skierowany został w godzinach nocnych wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, który ma być rozpoznany w dniu dzisiejszym. W stosunku do dwóch osób, którym ogłoszono inne zarzuty związane z poplecznictwem i nie udzieleniem pomocy osobie pokrzywdzonej, zastosowano środki wolnościowe – poinformował prok. Skiba.

