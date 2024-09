„To sytuacja bez precedensu”. Związkowcy w RDC: zmiany w Poczcie Polskiej są skandaliczne RDC 06.09.2024 07:14 Odwołania pracowników z Rady Nadzorczej Poczty Polskiej oceniane są przez związkowców jako skandaliczne. Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej Robert Czyż 12 sierpnia stracił stanowisko — poinformowano go o tym drogą mailową. — To jest pierwszy taki przypadek w Polsce powojennej, a nawet w tym nowym ustroju, kiedy odwołuje się przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej — zaznaczał na antenie Polskiego Radia RDC.

1 Poczta Polska (autor: Poczta Polska)

Zmiany w Poczcie Polskiej są oceniane przez związkowców jako skandaliczne. Chodzi o odwołania pracowników z rady nadzorczej spółki.

Posłuchaj rozmowy | Magazyn ekonomiczny | związki zawodowe | sytuacja Poczty Polskiej

12 sierpnia stracił stanowisko m.in. Robert Czyż, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej, który był gościem Magazynu Ekonomicznego RDC.

— W okolicznościach skandalicznych. Przedstawiciele pracowników, czyli ja i koleżanka Magda Lebieć o godzinie 13.40 dostaliśmy na informację mailową, że według uchwały walnego zgromadzenia, zostaliśmy odwołani, po czym o 14.00 rozpoczęło się posiedzenie rady nadzorczej już bez naszego udziału. Rada nadzorcza wybrała, czy zatwierdziła obecny zarząd w obecnym składzie. Następnie prawdopodobnie przegadała z nowym zarządem plan transformacji, który został przez nią zatwierdzony — powiedział Czyż.

To sytuacja bez precedensu — podnosił Robert Czyż

— To jest pierwszy taki przypadek w Polsce powojennej, a nawet w tym nowym ustroju, kiedy odwołuje się przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej — zaznaczał na antenie Polskiego Radia RDC.

„Celowe odwołanie”?

Kilkanaście lat temu przy przekształcaniu Poczty Polskiej w spółkę akcyjną, postanowiono, że w jej radzie nadzorczej będą zasiadać dwie osoby wskazane w wyborach przez samych pracowników. To samo postanowienie zostało powtórzone w statucie nowej spółki i tak to działało do tej pory.

Zdaniem związkowców sierpniowa zmiana była bezprawna i decyzje okrojonej Rady są bezskuteczne.

— Uważamy, żeby było to odwołanie celowe, żeby strona społeczna i pracownicy nie mogli zobaczyć tego planu transformacji, nie mogli zobaczyć, co jest tam wewnątrz i co się nam szykuje. Zobaczyliśmy tylko te 14 slajdów, które wszyscy widzieli na konferencji prasowej — dodał.

Rada nadzorcza podjęła szereg kluczowych decyzji: w tym powołała czterech nowych wiceprezesów i zatwierdziła przygotowany przez zarząd plan transformacji, zakładający gruntowną przebudowę spółki.

Czytaj też: Kierujący po alkoholu sprawcami ponad 800 wypadków [DANE POLICJI]

Źródło: RDC Autor: RDC /DJ