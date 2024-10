Nie będzie listu żelaznego dla Pawła Szopy. Sąd oddalił wniosek obrońcy twórcy Red is Bad

Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na list żelazny dla Pawła Szopy. Twórca marki Red is Bad jest poszukiwany listem gończym w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. List żelazny daje gwarancję powrotu do kraju i odpowiadania z wolnej stopy aż do prawomocnego zakończenia postępowania.