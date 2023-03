Od dziś do sanatorium z elektronicznym skierowaniem RDC 17.03.2023 11:48 Od piątku, 17 marca, działa e-skierowanie do sanatorium. Przyszły kuracjusz będzie mógł śledzić na Internetowym Koncie Pacjenta, na jakim etapie przetwarzania jest jego sprawa - informuje Centrum e-Zdrowia.

Do sanatorium z e-skierowaniem (autor: CEZ)

Od stycznia 2021 r. skierowania w formie elektronicznej wystawiane są do szpitala, lekarza specjalisty, na zabieg (np. szczepienie przeciw COVID-19) lub badanie, a od listopada 2021 r. również na rehabilitację. Teraz dołącza do nich e-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

"E-skierowanie do sanatorium to dokument, którego, w odróżnieniu od papierowej wersji, nie da się zgubić. W każdej chwili ma się do niego dostęp na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) – bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Zdrowia, dostępnej na stronie pacjent.gov.pl. Można znaleźć tam także historię poprzednich e-skierowań, a rodzicowi umożliwiono śledzenie historii leczenia dzieci. Cyfryzacja dokumentu sprawia także, że nie trzeba już przesyłać go do NFZ i pilnować, by zmieścić się w terminie 30 dni" - wyjaśniono w komunikacie.

Zawiadomienia również pocztą

"Wprowadzenie e-skierowania do sanatorium umożliwia informowanie pacjenta online o kolejnych etapach przetwarzania dokumentu, w tym o jego rejestracji i potwierdzeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przyszły kuracjusz znajdzie informację o tym, na jakim etapie jest jego e-skierowanie, na swoim Internetowym Koncie Pacjenta w zakładce „Skierowania”. Powiadomienia o tym, na jakim etapie jest e-skierowanie do sanatorium, nadal będą też przychodzić pocztą" - dodano.

Kiedy lekarz wystawi e-skierowanie do sanatorium, automatycznie zostanie ono przesłane do odpowiedniego oddziału NFZ. Tam rozpatrzy je lekarz. Jeśli je zatwierdzi, to przekaże do systemu informację o numerze skierowanie, sposobie rozpatrzenia i przewidywanym okresie oczekiwania. Jeśli lekarz uzna, że e-skierowanie jest niekompletne, to poprosi o jego uzupełnienie.

Wprowadzenie elektronicznych skierowań nie wyklucza sytuacji, w której lekarz użyje papierowej formy skierowania do sanatorium. Stanie się tak, gdy skierowanie dotyczy leczenia lub rehabilitacji poza granicami kraju lub lekarz nie ma dostępu do Internetu, a więc do systemu e-zdrowie.

Skierowania do sanatorium w postaci papierowej mogą być wystawiane nadal do 30 czerwca 2023 r.

