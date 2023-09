Nawet poniżej 5,90 zł za benzynę. Taniej na stacjach paliw. Czy trend się utrzyma? Cyryl Skiba 21.09.2023 10:48 Duże spadki cen na rynku paliw. Benzyna 95-oktanowa na polskich stacjach sprzedawana jest teraz średnio po 6,13 zł/l. Są już stacje sprzedające poniżej 6 zł - mówi Jakub Bogcuki z portalu e-petrol i dodaje, że wyższych cen na razie eksperci się nie spodziewają.

Nawet poniżej 5,90 zł za benzynę. Taniej na stacjach paliw. Czy trend się utrzyma? (autor: RDC)

Ceny na stacjach paliw spadają. Pb95 można już kupić poniżej 6 zł, chociaż nie wszędzie.

- To nie jest jeszcze średnia ogólnopolska. Czy będzie? Są na to cały czas dane. Natomiast w przypadku wielu stacji już te ceny poniżej nawet 5,90 zł zdarzały się w całej Polsce, więc ten kierunek ciągle się utrzymuje. Te ceny hurtowe są bardzo niskie, zwyżek na stacjach w najbliższym czasie na pewno nie zobaczymy - zapewnia Jakub Bogcuki z portalu e-petrol.





Mazowsze ma dość tanie paliwa porównując z innymi regionami.

- Najtańsze w tym tygodniu były regiony: pomorski, świętokrzyski, jeżeli chodzi o benzynę - 6,09 zł, Mazowsze lokowało się też tanio, bo 6,11 zł średnio tankowano. Jeżeli chodzi o olej napędowy - 6,02 zł najtaniej na Pomorzu, Mazowsze 6,06 zł, to jest trzeci najtańszy region w Polsce. Dla porównania, w Lubuskiem średnia to 6,22 zł - wylicza ekspert.

95-tka potaniała o 26 groszy w porównaniu do zeszłego tygodnia. Dwudziestogroszowa obniżka dotyczy także benzyny Pb98 i oleju napędowego, które kosztują 6,79 i 6,05 zł/l. Odwróciła się także zwyżkowa tendencja w cenach autogazu - potaniał on o 4 grosze do poziomu 2,85 zł/l.

