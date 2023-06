MZ złożyło doniesienie do prokuratury na lekarzy masowo wystawiających e-recepty RDC 30.06.2023 10:33 Ministerstwo Zdrowia złożyło doniesienie do prokuratury dotyczące 10 lekarzy, którzy masowo wystawiali e-recepty. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że chodzi m.in. o podejrzenie oszustwa, sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia publicznego, narażenie na utratę zdrowia i życia oraz udostępnienie środków odurzających. Minister poinformował także, że wprowadzone zostaną ograniczenia dotyczące wystawiania e-recept.

Minister zdrowia Adam Niedzielski (autor: PAP/Paweł Supernak)

Ponieważ środowisko lekarskie nie jest w stanie pozbyć się ze swojego grona lekarzy, którzy łamią prawo i stwarzają zagrożenie zdrowia i życia pacjenta, podpisałem doniesienie do prokuratury w sprawie 10 lekarzy, którzy dopuścili się co najmniej pięciu przestępstw w związku z wystawieniem e-recept - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. W piątek w Warszawie odbyła się konferencja prasowa ministra zdrowia dotycząca rozwiązań zapobiegających łamaniu prawa przy wystawianiu e-recept.

Niedzielski podkreślił, że MZ zleciło kontrolę w tej sprawie, która wykazała, że skala problemu jest bardzo duża. Szef MZ zawiadomił też w tej sprawie Naczelną Izbę Lekarską.

- Ponieważ samo środowisko lekarskie nie jest w stanie pozbyć się ze swojego grona czarnych owiec, czyli tych lekarzy, którzy nie tylko łamią zasady etyki zawodowej, którzy łamią prawo i stwarzają zagrożenie zdrowia i życia pacjenta, ja zdecydowałem się podjąć drastyczne działania - powiedział.

- Dziś podpisałem doniesienie do prokuratury, w którym wskazałem na 10 lekarzy, którzy naszym zdaniem, zdaniem naszych prawników, dopuścili się przynajmniej pięciu przestępstw - poinformował.

To - jak wskazał - fałszerstwo intelektualne, czyli poświadczenie nieprawdy w związku z niewykonanym badaniem, oszustwa - bo część tych recept jest refundowana, sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia publicznego na masową skalę, narażenie na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia i ułatwienie dostępu do środków odurzających.

Ograniczenia w wystawianiu recept

Niedzielski podkreślił podczas konferencji dotyczącej rozwiązań zapobiegającym łamaniu prawa przy wystawianiu e-recept, że MZ zidentyfikowało dziesięciu lekarzy, którzy w ciągu roku wystawili od 100 do 400 tysięcy recept.

To oznacza - jak wskazał - że dziennie wystawiali oni od blisko 300 do ponad tysiąca recept. W dwóch przypadkach zachodzi podejrzenie, że zapisane bez badania leki doprowadziły do śmierci pacjenta.

Szef MZ - oprócz doniesienia do prokuratury ws. 10 lekarzy, którzy dopuścili się przestępstw przy wystawianiu e-recept - zdecydował się wprowadzić ograniczenia w systemie wystawiania e-recept. Zgodnie z nimi podczas 10 godzin pracy lekarza będzie mógł on wystawić e-recepty 80 pacjentom. "To oznacza, że mniej więcej 300 recept będzie górnym ograniczeniem" - powiedział Niedzielski.

- Finalizujemy też rozporządzenie, które będzie ograniczało możliwość wystawiania leków psychotropowych przy pomocy tych platform - poinformował Niedzielski.

Szef MZ zapytany, czy istnieje możliwość, że e-recepty zostaną w ogóle zlikwidowane, zaprzeczył.

- Nie, absolutnie (...). Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że e-recepta jest ogromnym udogodnieniem dla obywateli. Liczba wystawionych recept to już dziesiątki czy setki milionów - mówimy tutaj o miliardach wystawionych recept. Łatwość jej użytkowania, brak możliwości zgubienia to są wszystko zalety, więc absolutnie nie dojdzie tutaj do sytuacji wylania dziecka z kąpielą - zapewnił Niedzielski.

Przyznał, że w systemie pojawiają się różne nieprawidłowości. - Po prostu musimy reagować i przyjrzeć się, osądzić, na ile te działania podejmowania przez lekarzy są nieetyczne - dodał.

