Jacek Trela w Polskim Radiu RDC o Marcinie Romanowskim: tonący brzytwy się chwyta RDC 07.10.2024 13:31 Tonący brzytwy się chwyta — tak działania Marcina Romanowskiego opisał w Polskim Radiu RDC Jacek Trela. Senator Polski 2050 komentował na naszej antenie dzisiejsze niestawienie się byłego wiceministra sprawiedliwości w Prokuraturze Krajowej.

Jacek Trela (autor: RDC)

Senator Polski 2050 Jacek Trela skomentował na antenie Polskiego Radia RDC dzisiejsze niestawienie się byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego w Prokuraturze Krajowej. Jak przekazał obrońca, mec. Bartosz Lewandowski, powody były formalne.

Prokuratura Krajowa potwierdziła, że podejrzany jest usprawiedliwiony pobytem na zaplanowanym dłuższym zagranicznym wyjeździe.

Trela podkreślał w audycji „Polityka w południe”, że Romanowski wcześniej czy później nie uniknie stanięcia przed wymiarem sprawiedliwości.

— Te działania podejmowane obecnie przez niego są działaniami, które nie przysparzają na pewno jemu dobrej opinii. Te kruczki, które próbuje wykorzystać jego obrońca, to też już chyba przechodzą pewną granicę takiego dobrego postępowania obrońcy — powiedział Trela.

Jak dodał Trela, prokuratura nie może teraz ponownie zatrzymać Romanowskiego, jednak może on zostać aresztowany.

— Żeby zatrzymać posła, musi być zgoda Sejmu. Tę zgodę Sejm wyraził, to zatrzymanie zostało skonsumowane. Co innego jeśli chodzi o tymczasowe aresztowanie, bo to jest odrębna zgoda i ona została udzielona. To tymczasowe aresztowanie nie zostało zastosowane. Próbowano, ale sądy odmówiły — zaznaczył senator Polski 2050.

Prokuratura zarzuca posłowi udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Chodzi o ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy. Według prokuratury na procederze państwo miało stracić 112 milionów złotych.

Dłuższy wyjazd Romanowskiego?

Rzecznik PK prok. Przemysław Nowak poinformował, że niestawiennictwo posła Marcina Romanowskiego na wezwanie do prokuratury było usprawiedliwiane przez obrońcę dłuższym zagranicznym wyjazdem. Dodał, że termin kolejnego wezwania posła nie obejmuje już tego wyjazdu.

Zgromadzenie Parlamentarne RE uchyliło immunitet Romanowskiego 2 października, a poniedziałek był pierwszym z terminów, na który poseł został wezwany do prokuratury po tym uchyleniu. immunitetu.

— W zeszłym tygodniu, niezwłocznie po uchyleniu mu immunitetu, prokurator wysłał dwa wezwania. Jedno wezwanie było na dzisiaj, na godz. 9. Poseł Romanowski na to wezwanie się nie stawił, natomiast jego obrońca nadesłał pisemne usprawiedliwienie tej nieobecności wskazując, że ta nieobecność była spowodowana wcześniej zaplanowanym dłuższym zagranicznym wyjazdem — poinformował dziennikarzy rzecznik PK. Dodał, że chodzi o wyjazd posła na Węgry.

Jak przekazał, „prokurator będzie sprawdzał i podejmie decyzję, czy to usprawiedliwienie jest należyte w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania karnego”.

— Jest taka możliwość, jest to jedna z przyczyn, która można usprawiedliwić niestawiennictwo zwłaszcza biorąc pod uwagę niedługi okres pomiędzy wezwaniem a terminem czynności — wskazał prok. Nowak.

Zastrzegł, że drugi termin wezwania Romanowskiego do prokuratury „jest tak wyznaczony, że nie obejmuje już tego wyjazdu”.

