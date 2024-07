Walka o podwyżki dla naukowców i wykładowców. „Planujemy manifestację po wakacjach” Marta Hernik 05.07.2024 21:06 Zaraz po wakacjach odbędzie się duża manifestacja Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. To walka o podwyżki dla naukowców i wykładowców. Zdaniem związkowców, którzy byli gośćmi w RDC, powinni oni zarabiać po kilkanaście tysięcy złotych. — To nie są wynagrodzenia satysfakcjonujące naukowców — podkreśliła Szefowa Rady OPZZ województwa mazowieckiego Halina Poszytek.

Będą podwyżki dla naukowców i wykładowców? (autor: Pixabay/zdjęcie ilustracyjne)

Związek Nauczycielska Polskiego planuje po wakacjach dużą manifestację. Chodzi o podwyżki dla naukowców i wykładowców.

Szefowa Rady OPZZ województwa mazowieckiego Halina Poszytek podkreślała w „Magazynie Ekonomicznym”, że nie może być tak, że wynagrodzenia naukowców i wykładowców nie będą rosły.

— Mam już swoje propozycje. W Radzie Dialogu Społecznego 15 procent to jest takie minimum. Rząd tak naprawdę daje 4,1 podwyżki w budżetówce całej. Więc o czym my tu mówimy? Na pewno planujemy już manifestację we wrześniu, zaraz po wakacjach — mówiła Poszytek.

Jak zwróciła uwagę Poszytek, to nie tylko walka o godne płace, także o rozwój.

— Tak naprawdę te wynagrodzenia w tej chwili dają im żyć. To nie są wynagrodzenia satysfakcjonujące naukowców, którzy powinni kształcić młodzież, ale też w duchu takiego rozwoju naszego kraju. Świat przemysłu czeka na takich ludzi. Nie będzie pieniędzy na wykładowców, to nic z tego nie wyniknie — podkreśliła Poszytek.

Przewodniczący sekcji oświaty w NSZZ Solidarność Jerzy Smoliński zapowiedział, że związek będzie się domagać więcej dla pracowników akademickich.

— Ich płace trzeba urealnić — mówił Smoliński. — Niektóre płace są porównywane do pracowników administracji, te najniższe, asystentów czy jakichś niższych stopniem naukowców. I tutaj jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby urealnić te płace, żeby naukowcy mieli większe podwyżki, powinny być rzędu kilkunastu tysięcy nawet dla tej najwyższej grupy — podkreślił.

Jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego mają odbywać się rozmowy z rządem na ten temat.

Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego przekazywało ostatnio, że w tym roku nakłady na polską naukę wzrosły już o 22% do ponad 31 mld zł — 3,8 mld poszło na podwyżki dla pracowników uczelni.

