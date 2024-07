Jutro wyniki egzaminów ósmoklasisty. Gdzie można je sprawdzić? Adam Abramiuk 02.07.2024 16:02 Jutro Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje wyniki egzaminów dla ósmoklasistów. Te zostały przeprowadzone w połowie maja. Od ich wyników zależy do jakiej szkoły średniej dostaną się uczniowie

Egzamin ósmoklasity (autor: UD Targówek)

Uczniowie ósmych klas egzaminy pisali w połowie maja. Do rozwiązania były testy z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Testy nie mają granicy punktowej do zaliczenia. Wyniki zostają przedstawione jako procentowe (ile uczeń zdobył za zadania) oraz centylowe (jaka część uczniów uzyskała taki sam lub niższy wynik). To pozwala porównać wynik z innymi uczniami w kraju.

Wyniki egzaminów ósmoklasisty zostaną opublikowane przez CKE na portalu Zintegrowany Interfejs Użytkownika (www.ziu.gov.pl) o godzinie 8:30 lub na kontach uczniów oraz bezpośrednio w szkole. Absolwenci będą mogli odebrać oficjalne zaświadczenia o egzaminie oraz wynikach.

Żeby sprawdzić swój wynik w ZIU - należy wpisać login i hasło, które zostały przekazane przez szkołę. Następnie trzeba wybrać zakładkę "Egzamin ósmoklasisty". Tam będzie można sprawdzić wyniki. Szczegółowe wraz z odpowiedziami - można zobaczyć do wybraniu odpowiedniego przedmiotu.

Uczniowie i rodzice w przypadku wątpliwości co do oceny mają prawo dokonać odwołania i uzyskać wgląd do pracy. Taki wniosek należy zgłosić do dyrektora OKE.

Czytaj też: Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza. Jakie książki zostały nominowane?