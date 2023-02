Mają po 15-19 lat, 94 procent z nich boi się odłączenia od sieci. Czym jest FOMO? Adam Abramiuk 25.02.2023 17:08 Nastolatki najbardziej narażone na lęk przed... odłączeniem od sieci. Tak wynika z badania "FOMO 2022" przeprowadzonego przez naukowców wydziałów dziennikarstwa i psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Raport koncentruje się na stresie, przeciążeniu informacją czy umiejętnościach korzystania z tzw. nowych mediów.

Według danych, jedynie 6 proc. z grupy wieku 15-19 lat nie doświadcza takiego lęku.

Czym dokładnie jest FOMO? Tłumaczy współautorka raportu, dr Katarzyna Iwanicka.

- My odczuwamy taki lęk przed tym, że jakieś ważne, satysfakcjonujące doświadczenie nas ominie. Nie będzie z naszym udziałem. Czyli mówiąc w skrócie, np. nasi znajomi będą przeżywali jakieś przyjemne chwile i my nie będziemy brali w tym udziału - mówi.





Mogą to być wydarzenia czy informacje, które nas pomijają.

Jak pokazuje badanie, im wyższe FOMO, tym większa tendencja do niepożądanych zachowań.

- Chociażby uzależnienie od telefonu komórkowego, większa skłonność do sięgania po alkohol czy różne substancje psychoaktywne. Rzadziej też dbają o higienę cyfrową, ale też doświadczają dużo większego poziomu stresu informacyjnego niż osoby o niskim poziomie FOMO. W związku z tym tych negatywnych konsekwencji jest sporo - zaznacza Iwanicka.





Grupą, w której najrzadziej występuje FOMO są osoby między 55. a 64. rokiem życia. Co ciekawe - u starszych osób wskaźnik ponownie wzrasta.

