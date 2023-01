„Liczba dawców organów jest niewystarczająca”. Ogólnopolski Dzień Transplantacji Adrian Pieczka 26.01.2023 08:12 Kryzys dawstwa organów w Polsce. Jesteśmy w europejskim ogonie - zmarłych dawców wielonarządowych z oświadczeniem woli jest niespełna osiem procent, wobec osób oczekujących na przeszczep. Dziś Dzień Transplantacji, którego celem jest zwiększenie liczby przeszczepów.

Ogólnopolski Dzień Transplantacji (autor: Michal Teperek/WUM)

- Liczba dawców w Polsce jest niewystarczająca - mówi Krzysztof Zając, Koordynator Transplantacyjny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. - W Polsce na krajowej liście oczekujących, oczekuje około 5,5 tys. osób na wszystkie narządy. Mówię o sercu, wątrobie, nerkach, płucach, rogówce. Natomiast dawców wielonarządowych zmarłych mamy w granicach 400. Więc widzicie Państwo, jaki niedostatek dawców jest względem osób oczekujących - tłumaczy.





- Dawcą pośmiertnie może zostać każdy - informuje Zając. - Każdy, kto spełnia pewne parametry medyczne i oczywiście każdy, kto za życia się nie sprzeciwił, ponieważ w Polsce obowiązuje zgoda domniemana, czyli Państwo Polskie zakłada, że jeżeli się nie sprzeciwimy, to się zgadzamy. Możemy złożyć taką deklarację, że się nie zgadzamy, no i wtedy dawcą nie zostaniemy. Natomiast w pozostałych przypadkach dawcą możemy zostać - wyjaśnia.





- Około 10 procent rodzin sprzeciwia się jednak przeszczepieniu narządów ich bliskich - zaznacza lekarz. - My zawsze, rozmawiając z rodzinami osób zmarłych, nie pytamy o wolę rodziny, tylko pytamy o wolę zmarłego za życia, czy oni znają wolę zmarłego za życia. Oczywiście jeżeli rodzina oponuje i nie chce, to my odstępujemy od pobrania narządów. Natomiast takim dokumentem, który bardzo ułatwia nam rozmowę z rodziną, jest tak zwane oświadczenie woli, które każdy dorosły człowiek może wypełnić, mieć przy sobie i będzie takim świadectwem jego woli za życia - mówi.





Oświadczenie woli możemy znaleźć i wydrukować np. ze strony Poltransplantu.



- Transplantologia nie istnieje bez pełnej akceptacji społecznej - dodaje Zając. - Apel do Państwa, żebyśmy dzielili się sobą za życia, bo te narządy są potrzebne tu na ziemi, a nie w niebie - przekonuje.





57 lat temu w I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie odbył się pierwszy udany przeszczep nerki w Polsce.

Czytaj też: Przełomowa transplantacja serca w UCK WUM