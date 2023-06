Lekkie zadania i dłuższe przerwy. Gdzie mogą pracować niepełnoletni? Adrian Pieczka 21.06.2023 19:46 Lekkie zadania, dłuższa przerwa, a do tego zarobek „na czysto”. Praca wakacyjna czeka na osoby niepełnoletnie. Młodociani pracownicy, czyli osoby pomiędzy 15. a 18. rokiem życia, mają więcej praw niż pełnoletnie osoby, jednak nie mogą wykonywać wszystkich prac.

Lekkie zadania i dłuższe przerwy. Gdzie mogą pracować niepełnoletni? (autor: pixabay)

Wakacyjna praca czeka na osoby między 15. a 18. rokiem życia. Mimo najniższych zarobków - rzadko przekraczających 24 złote za godzinę - nie odprowadzają od nich podatku, a co za tym idzie jest to dla nich czysty zarobek.

- W dodatku mogą zostać zatrudnieni tylko do prac lekkich - mówi zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie Łukasz Sztych. - Będą to na pewno prace biurowe, lekkie prace w gastronomii, praca gońca, może to być np. praca przy sprzedaży lodów. Wszystkie te lekkie prace. Natomiast tu jeszcze ustawodawca nakłada obowiązek sporządzenia specjalnego wykazu prac lekkich - tłumaczy.





Sporządzony przez pracodawcę Wykaz Prac Lekkich musi zostać zaakceptowany przez Lekarza Medycyny Pracy, a także Państwowego Inspektora Pracy.

- Młodociani pracownicy mają dzienny limit czasu pracy, ale i dłuższe przerwy - informuje Sztych. - Mówimy o takiej osobie, która będzie wykonywała pracę w okresie wakacyjnym, czyli w okresie ferii szkolnych. Zgodnie z Kodeksem pracy dobowy wymiar pracy takiej osoby nie może przekroczyć 7 godzin, natomiast jeżeli taka osoba jest w wieku do 16 lat, to dobowy wymiar pracy nie może przekroczyć 6 godzin - wyjaśnia.

Przysługuje im także dłuższa przerwa - 30 minutowa w przypadku pracy powyżej 4,5 godziny. W trosce o młodych pracowników Państwowa Inspekcja Pracy zaczęła w 2022 r. ogólnopolską kampanię informacyjną „Legitna praca” adresowaną przede wszystkim do uczniów i studentów.

