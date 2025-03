Od kwietnia 29 nowych leków z refundacją [SPRAWDŹ] RDC 12.03.2025 15:27 Na liście refundacyjnej od 1 kwietnia będzie 29 nowych leków, z czego siedem stosowanych w chorobach rzadkich – podał resort zdrowia. To m.in. terapia dla dzieci od drugiego roku życia chorych na mukowiscydozę i szczepionki dla seniorów na półpaśca i RSV.

Apteka (autor: RDC)

Wiceminister zdrowia Marek Kos poinformował w środę, że na kwietniowej liście jest 10 nowych terapii onkologicznych, z czego trzy chorób rzadkich. W terapiach nieonkologicznych jest 19 nowych leków, z czego cztery stosowane w chorobach rzadkich.

Wśród nowych terapii onkologicznych objętych refundacją znalazły się m.in.:

durwalumab i tremelimumab stosowane w leczeniu pierwszej linii niedrobnokomórkowego raka płuc;

alektynib używany w leczeniu pooperacyjnym raka płuca;

abemacyklib potrzebny w terapii pooperacyjnego wczesnego HER-2 ujemnego raka piersi;

rukaparyb do leczenia raka jajnika, jajowodu i otrzewnej.

Kolejne preparaty, które od 1 kwietnia trafią na listę refundacyjną, to:

elranatamab i talkwetamab do leczenia od czwartej linii szpiczaka plazmocytowego,

talazoparyb stosowany w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego w skojarzeniu z enzalutamidem,

niwolumab – używany w leczeniu uzupełniającym czerniaka niwolumabem pacjentów od 12. roku życia,

akalabrutynib wykorzystywany w leczeniu pierwszej linii przewlekłej białaczki limfocytowej (rozszerzenie o pacjentów niskiego ryzyka),

dostarlimab potrzebny w leczeniu pierwszej linii zaawansowanego lub nawrotowego raka endometrium.

Refundacją od kwietnia zostanie objęta „bardzo długo oczekiwana terapia” pacjentów od drugiego roku życia z mukowiscydozą z co najmniej jedną mutacją w genie – chodzi o leki Kalydeco i Kaftrio.

Na liście znalazły się też leki stosowane m.in. WZW typu C u dzieci: Epclusa (sofosbuwir + welpataswir), Maviret (glekaprewir + pibrentaswir), Harvoni (sofosbuwir + ledipaswir), Vosevi (sofosbuvir + welpataswir + woksyleprewir).

Od kwietnia na liście znajdzie się także lek Nucala (mepolizumab) stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z rozpoznaniem zespołu hipereozynofilowego (HES) oraz w leczeniu pacjentów od szóstego roku życia chorych na eozynofilową ziarniniakowatość (EGPA). Preparat Livtencity (maribawir) będzie refundowany w leczeniu drugiej lub kolejnej linii pacjentów po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych lub narządu litego zakażonych wirusem CMV.

Preparat Amvuttra (wutrisiran) będzie refundowany w leczeniu dziedzicznej amyloidozy transtyretynowej przebiegającej z polineuropatią. Refundowany ma być także lek Kinpeygo (budesonid) w leczeniu dorosłych pacjentów z pierwotną nefropatią.

Na liście refundacyjnej znajdzie się także bewacyzumab (różne nazwy handlowe leków) stosowany w leczeniu pacjentów z zakrzepem żył siatkówki BRVO (zamknięcie gałęzi żyły głównej) i CRVO (zamknięcie żyły głównej)

W aptekach dostępna będzie refundowana dla kobiet w ciąży i seniorów od 60. roku życia szczepionka Abrysvo przeciwko RSV.

Szczepionka przeciw półpaścowi Shingrix będzie refundowana w 50 proc. dla pacjentów w wieku 18-65 lat o zwiększonym ryzyku zachorowania, a w całości refundowana dla seniorów.

Wiceminister zdrowia podkreślił, że docelowo pacjenci będą mogli przeciwko półpaścowi zaszczepić się w aptekach.

W aptece dostępny ma być także lek na nadciśnienie tętnicze Tolutris (telmisartan + amlodypina + hydrochlorotiazyd) refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach i lek Vabinxo (walsartan + indapamid) – także we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach.

Na listę refundacyjną wpisano leki o ugruntowanej skuteczności: stosowane w nadciśnieniu tętniczym Iporel (klonidyna) i Zofenil (zofenopril), a także stosowane w zaburzeniach rytmu serca Flecainide acetate Holsten (flekainid).

Zmiany w programach lekowych

Zmiany będą dotyczyły także programów lekowych. W programie B.25, czyli leczenia pacjentów z mukopolisacharydozą typu II (zespół Huntera) zniesione będzie kryterium wiekowe stosowania idursulfazy. W programie B.29, czyli leczenia chorych na stwardnienie rozsiane, od 1 kwietnia będą ujednolicone kryteria kwalifikacji kladrybiny podobnie jak dla pozostałych leków stosowanych w pierwszej linii postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego (RRMS).

W programie B.59, czyli leczenia chorych na czerniaka skóry lub błon śluzowych, możliwe będzie stosowanie niwolumabu w leczeniu adjuwantowym czerniaka w stopniu zaawansowania IIB i IIC.

W programie lekowym B.70, czyli leczenia pacjentów z chorobami siatkówki, zmieniona zostanie częstość podawania farycymabu: czas trwania fazy nasycającej skróci się z czterech miesięcy do trzech miesięcy.

W programie B.96, czyli leczenia chorych z nocną napadową hemoglobinurią (PNH), skrócony ma być obowiązek podawania leku w ośrodku do trzech pierwszych podań, co umożliwi szybsze stosowanie leku w warunkach domowych oraz opcjonalne wykonywanie trepanobiopsji.

W programie B.139, czyli leczenia pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi układu pokarmowego z zastosowaniem radiofarmaceutyków zmieniony będzie znacznik stosowany w diagnostyce i kryteria kwalifikacji w zakresach czasu oceny stopnia zaawansowania choroby z zastosowaniem badań obrazowych.

W programie lekowym B.155, czyli leczenia chorych z nerwiakowłókniakami splotowatymi w przebiegu neurofibromatozy typu 1 (NF1), wydłużony będzie okres wykonywania wolumetrycznego MRI w pierwszych dwóch latach do sześciu miesięcy.

W programie B.119 zmieniona będzie kategoria dostępności dla substancji czynnej sorafenib stosowanej w leczeniu zróżnicowanego raka tarczycy, z programu lekowego na katalog chemioterapii.

Zmiany w refundacji aptecznej dotyczą brzmienia wskazań dla lurazydonu oraz brexpiprazolu. Od 1 kwietnia będzie to: schizofrenia u pacjentów od 13. roku życia po nieskuteczności lub w razie przeciwwskazań do terapii co najmniej jednym lekiem przeciwpsychotycznym II generacji.

W przypadku metylfenidatu we wskazaniu refundacyjnym w zakresie psychoterapii jako elementu opieki kompleksowej nad pacjentem z ADHD na: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD, wg ICD-10 F90) wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego oddziaływania psychospołeczne) leczenia u dzieci powyżej szóstego roku życia.

Z kolei w przypadku haloperidolu w postaci doustnej pozostawienie wskazania: choroby psychiczne lub upośledzenie umysłowe oraz wskazania pozarejestracyjnego pn. choroba Huntingtona.

