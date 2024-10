Jest wniosek o areszt dla byłego posła Janusza Palikota. Usłyszał osiem zarzutów RDC 04.10.2024 16:27 Wniosek prokuratury o tymczasowy areszt Janusza Palikota. Byłemu politykowi przedstawiono osiem zarzutów - informuje Prokuratura Krajowa. Jeden dotyczy przywłaszczenia, a siedem oszustwa.

Wniosek o areszt dla Janusza Palikota (autor: PAP/Maciej Kulczyński)

Osiem zarzutów, w tym siedem dotyczących oszustwa i jeden przywłaszczania mienia, postawiła prokuratura we Wrocławiu byłemu posłowi Januszowi Palikotowi. Zarzuty oszustwa usłyszeli też jego współpracownicy - Przemysław B. oraz Zbigniew B. Wobec Palikota śledczy wnioskują o areszt.

Mężczyźni zostali w czwartek zatrzymani przez CBA w Lublinie i Biłgoraju oraz przewiezieni do wrocławskiej prokuratury.

Osiem zarzutów dla Janusza Palikota

Jak poinformowała w piątek prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej, prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu postawił Palikotowi osiem zarzutów. Siedem dotyczy oszustwa, a jeden przywłaszczania mienia. "Przemysław B. usłyszał cztery zarzuty, w tym trzy dotyczące oszustwa i jeden dotyczący przywłaszczenia, Zbigniewowi B. przedstawiono zarzut oszustwa" – dodała prokurator. Zarzuty dotyczą lat 2019-2023.

Zarzuty oszustwa przedstawione podejrzanym dotyczą doprowadzania ponad pięciu tysięcy pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z emisją akcji serii B przez spółki z Grupy Kapitałowej - należącej do podejrzanych - oraz organizowanymi, promowanymi i nadzorowanymi przez podejrzanych kampaniami pożyczkowymi. Łączna kwota szkody wyrządzonej oszustwem to 70 mln zł – podkreśliła prokurator Calów-Jaszewska w komunikacie.

Wobec Palikota prokuratura złożyła do sądu wniosek o areszt, a wobec pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze - dozór policji, zakaz opuszczania kraju, poręczenie majątkowego i zakaz kontaktowania się ze świadkami.

Czytaj też: Nielegalne wyścigi przestępstwem. Wiceszef MSWiA zapowiada zmiany w przepisach