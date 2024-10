Cztery osoby w areszcie w związku z działaniami dywersyjnymi. Dwie inne poszukiwane RDC 25.10.2024 18:46 Obecnie aresztowane są cztery osoby zaangażowane w działalność grupy sabotażowo-dywersyjnej o charakterze międzynarodowym, która nadawała przesyłki mogące ulec zapłonowi podczas transportu lotniczego - poinformowała w piątek Prokuratura Krajowa. Jak przekazała, śledztwo dotyczy udziału w Polsce oraz innych krajach UE w działalności obcego wywiadu. Dwie inne osoby są w tej sprawie jeszcze poszukiwane.

Prokuratura Krajowa ul. Postępu 3 w Warszawie (autor: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons)

Prokuratura Krajowa poinformowała, że obecnie aresztowane są cztery osoby zaangażowane w działalność grupy sabotażowo-dywersyjnej o charakterze międzynarodowym, która nadawała przesyłki mogące ulec zapłonowi podczas transportu lotniczego.

"Wobec kolejnych dwóch ustalonych sprawców wszczęto poszukiwania międzynarodowe. Jednocześnie prowadzone są intensywne czynności mające na celu ustalenie pełnego kręgu osób zaangażowanych w działalność omawianej grupy, także we współpracy z organami ścigania innych krajów Unii Europejskiej" - poinformowała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z PK.

Jak przekazała, śledztwo dotyczy udziału w Polsce oraz innych krajach UE "w działalności obcego wywiadu poprzez dokonywanie aktów sabotażu polegających na uszkadzaniu obiektów przemysłowych oraz infrastruktury krytycznej w postaci lotnisk, samolotów i pojazdów oraz inicjowaniu pożarów za pomocą paczek kurierskich z samozapłonem".

Mieli nadawać przesyłki, które ulegały samozapłonowi

Według ustaleń prokuratury "działalność grupy polegała na dokonywaniu aktów sabotażu i dywersji związanych z nadawaniem za pośrednictwem firm kurierskich do krajów Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii przesyłek z zawartością zakamuflowanych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, które ulegały samozapłonowi lub detonacji w czasie transportu lądowego i lotniczego".

"Ponadto celem grupy było testowanie kanału transferu dla tego rodzaju przesyłek, które finalnie miały zostać wysłane do Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Kanady" - zaznaczyła prok. Calów-Jaszewska.

Jak ujawniła prokuratura w sprawie zatrzymano, ogłoszono zarzuty, a następnie aresztowano cztery osoby, które zaangażowane były w działalność grupy, a dwie kolejne są poszukiwane.

Postawione zarzuty odnoszą się m.in. do przepisu Kodeksu karnego mówiącego, że "kto, biorąc udział w działalności obcego wywiadu albo działając na jego rzecz, dokonuje dywersji, sabotażu lub dopuszcza się przestępstwa o charakterze terrorystycznym, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności".

Śledztwo prowadzi Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK w Warszawie wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wszczęte w sierpniu postępowanie prowadzone jest także we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego.

ABW w piątkowym komunikacie przekazała zaś, że polskie służby notują intensyfikację działań o charakterze dywersyjnym wymierzonych przeciwko Polsce, państwom Unii Europejskiej i NATO. "Są one inicjowane i koordynowane przez rosyjskie służby specjalne" - ocenia Agencja. Dodała, że prokuratura nadzoruje kilka śledztw dotyczących działalności dywersyjnej, które powierzono do prowadzenia ABW i policji. W ich toku dotychczas zarzuty postawiono ok. 20 podejrzanym.

