Rekordowa liczna zakażeń wirusem HIV w Polsce Adam Abramiuk 29.11.2023 20:47 W Polsce odnotowano rekordową liczbę zakażeń wirusem HIV. Tylko do połowy listopada zgłoszono 2590 przypadków. To o 200 więcej niż w całym ubiegłym roku. 1 grudnia przypada Światowy Dzień Walki z AIDS. – Będziemy organizować wydarzenia, których wspólnym symbolem jest czerwona kokardka – mówi Mateusz Liwski z fundacji Res Humanae.

Wzrost liczby zakażeń HIV w Polsce (autor: Pixabay)

Do połowy listopada w Polsce zanotowano 2590 przypadków zakażenia wirusem HIV – to bardzo wysoki wskaźnik.

1 grudnia przypada Światowy Dzień Walki z AIDS. W związku z tym m.in. w Warszawie odbędzie się szereg wydarzeń, których wspólnym mianownikiem będzie czerwona kokardka – symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi.

– Planujemy między innymi wyświetlać czerwoną kokardkę na fasadach budynków. Ulicami Warszawy będzie się poruszać platforma, z której ten symbol będzie widoczny. Miejmy nadzieję, że to będzie nas wszystkich zachęcać do tego, żebyśmy na przykład udali się do najbliższego punktu konsultacyjno-diagnostycznego, w którym można anonimowo i bezpłatnie można wykonać test w kierunku HIV – mówi Mateusz Liwski z fundacji Res Humanae.

Światowy Dzień Walki z AIDS jest obchodzony od 1988 roku.

Res Humanae

Fundacja Res Humanae powstała w sierpniu 1993 roku, jako rezultat kilkuletniej pracy grupy osób zajmujących się zawodowo i społecznie opieką nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS, a także zagadnieniami związanymi z profilaktyką i edukację społeczeństwa w tym zakresie.

Najważniejszym zadaniem dla fundatorów w początkowym okresie było stworzenie i poprowadzenie placówki opieki hospicyjnej dla chorych na AIDS. W związku z tym podejmowane były różne formy działalności, mające na celu pozyskanie środków finansowych. Odstąpiono od tego przedsięwzięcia, wspomagając przebudowę i wyposażenie tworzonego w Anielinie koło Otwocka Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego MZiOS.

Za główne cele ponadto Fundacja „Res Humanae” postawiła sobie propagowanie postaw humanitarnych w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka i pomoc żyjącym z HIV, chorym na AIDS oraz innym, potrzebującym wsparcia.

Od wielu lat Fundacja organizuje szkolenia i konferencje poświęcone tematyce HIV/AIDS, narkomanii oraz uzależnień behawioralnych.

