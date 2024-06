Jest nowa definicja gwałtu. Sejm znowelizował Kodeks karny RDC 28.06.2024 09:51 Sejm zmienił definicję gwałtu. Posłowie przyjęli w głosowaniu projekt nowelizacji Kodeksu karnego. Za opowiedziało się 335 osób, przeciw były 44, 47 wstrzymało się od głosu.

Sejm (autor: PAP/Piotr Nowak)

Zgodnie z przyjętą nowelizacją za gwałt uznawane będzie doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub w inny sposób mimo braku jej zgody.

W początkowej wersji projektu proponowano podniesienie dolnego wymiaru kary za zgwałcenie do lat trzech. Ostatecznie przeszła poprawka, zgodnie z którą przestępstwo zgwałcenia ma podlegać karze pozbawienia wolności od dwóch do 15 lat. Obecnie górna granica to 12 lat.

Ustawa trafi do Senatu.

