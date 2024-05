NIK: ruszyła ponowna kontrola w Funduszu Sprawiedliwości RDC 27.05.2024 13:10 Ruszyła ponowna kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Funduszu Sprawiedliwości. Jak przekazał rzecznik NIK Marcin Marjański, kontrolerzy wejdą do Ministerstwa Sprawiedliwości w środę. W piątek kontrolę zapowiedział prezes NIK Marian Banaś.

Ministerstwo Sprawiedliwości (autor: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL/via Wikimedia Commons)

W poniedziałek formalnie ruszyła ponowna kontrola Najwyżej Izby Kontroli w Funduszu Sprawiedliwości; kontrolerzy wejdą do Ministerstwa Sprawiedliwości w środę – przekazał rzecznik NIK Marcin Marjański. W piątek zaś kontrolę zapowiedział prezes NIK Marian Banaś.

Były dyrektor departamentu w MS, który odpowiadał za Fundusz Sprawiedliwości Tomasz Mraz, oświadczył w środę na posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. rozliczeń PiS, że większość konkursów przeprowadzanych w ramach FS była prowadzona „w nierzetelny sposób”, a głównym decydentem w tej sprawie był ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

– W tej chwili z powrotem przystępujemy do kontroli Funduszu Sprawiedliwości i tych środków – przekazał Banaś. Poinformował, że kontrola rozpocznie się w najbliższy poniedziałek i prowadzona będzie we współpracy z Krajową Administracją Skarbową, która będzie mogła zbadać np. przelewy finansowe, a także z prokuraturą.

Prezes NIK podkreślił, że Izba kontrolowała już Fundusz Sprawiedliwości jeszcze za czasów rządów Zbigniewa Ziobry i Suwerennej Polski w MS, jednakże prokuratura umorzyła wtedy – zdaniem Banasia z przyczyn politycznych – śledztwa ws. wykrytych nieprawidłowości

Szef NIK o Funduszu Sprawiedliwości

Według Banasia istnieją podejrzenia, że w ramach Funduszu dochodziło do działań korupcyjnych i przestępczych. – Po tym, co powiedział dyrektor departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wszystko wskazuje na to, że takie działania mogły mieć miejsce – ocenił w piątek szef NIK.

Rzecznik NIK potwierdził w poniedziałek, że formalnie rozpoczęła się ponowna kontrola Funduszu. Natomiast, jak wskazał, kontrolerzy NIK wejdą do resortu sprawiedliwości w środę. W jego ocenie kontrola zakończy się około listopada, a przedstawienia jej wyników można spodziewać się na początku przyszłego roku.

Zarzuty ws. Funduszu Sprawiedliwości

Prokuratura Krajowa, która prowadzi śledztwo dotyczące wydawania środków z Funduszu Sprawiedliwości, podała pod koniec marca, że postawiła w tej sprawie zarzuty siedmiu osobom.

Podejrzani to m.in. byli i obecni urzędnicy MS, zajmujący się Funduszem, którego głównym celem, w założeniu, jest pomoc ofiarom przestępstw. Wobec trojga osób jest stosowany areszt; w środę poinformowano, że Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienia I instancji o stosowaniu aresztu wobec tych osób.

W czwartek rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak potwierdził, że jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości jest Tomasz M.

